05/06/2017 - 9:58 | Zonales / Tigre Tigre fue sede del 6° Encuentro Deportivo Regional de veteranos de Malvinas Herramientas: Compartir: ver más imágenes La Unión de Ex Combatientes del distrito (UCIMRA) impulsó una nueva jornada en el Polideportivo de General Pacheco, que convocó a más de 200 integrantes de centros de veteranos de distintos municipios para disfrutar torneos de fútbol, pool, truco, tejo y otras disciplinas.

Con el respaldo del Municipio de Tigre, la Unión de Ex Combatientes del distrito (UCIMRA) desarrolló el 6° Encuentro Deportivo Regional de veteranos de Malvinas. Así, más de 200 veteranos de guerra se dieron cita en las instalaciones del Polideportivo de General Pacheco para disfrutar de una jornada que reunió torneos de pool single y dobles; truco; fútbol, tejo y tiro con aire y arco.



Al respecto, el presidente de la Unión de Ex Combatientes de Tigre, Juan Cantini, expresó: "Sin el apoyo de Tigre estos encuentros no serían posibles. Nos llena de orgullo poder realizar estas jornadas que son para reunirnos entre veteranos, disfrutar de un encuentro entre amigos, ligado a distintas prácticas deportivas. Muchos de nosotros estamos abocados todo el año a la lucha por Malvinas. Aspiramos a que otros municipios repliquen la iniciativa para que en el año tengamos más encuentros de este tipo y que esta llama de unión no se apague".



Durante el encuentro, participaron integrantes de centros de ex combatientes de diversos municipios, como Tigre, San Isidro, Avellaneda, La Matanza, San Fernando, Moreno, Lanús, 3 de febrero, Luján, Mercedes y San Martín, entre otros.



Cabe destacar que el municipio proporcionó una ayuda económica a la Unión de Ex Combatientes de Malvinas del distrito para poder llevar adelante las actividades. La misma fue empleada para el espacio físico, vestimenta y medallas.



Al finalizar la jornada, se hizo entrega de reconocimientos a cada uno de los competidores, con medallas, remeras alusivas y diplomas de participación. Volver