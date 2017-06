Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Yemen anunciaron hoy la ruptura de relaciones con el emirato de Qatar y lo acusaron de "fomentar el terrorismo", calificación que Doha calificó de "calumnia".



Bahrein acusó además a su vecino de dar "financiación de grupos armados asociados con Irán".



Los cuatro países cerraron sus fronteras y exigieron a los qataríes que abandonen sus territorios en un plazo de dos semanas, tras acusar a Qatar de apoyar el terrorismo en Yemen y Siria.



Poco después también Yemen anunció que rompía con Qatar. El emirato formaba parte de la coalición encabezada por Arabia Saudita para combatir a los rebeldes hutíes que controlan Sanaá, hasta que Riad lo expulsó alegando que Doha daba apoyo al terrorismo.



En reacción a la medida, Qatar acusó a sus vecinos de violar su soberanía y fabricar "acusaciones sin fundamento" para romper relaciones diplomáticas, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores difundido por las agencias de noticias EFE y DPA .



"No hay justificación legítima a estas medidas", señala el texto, que añade que sólo buscan "imponer una tutela sobre el Estado, lo que es una violación de su soberanía".



La prensa saudita asegura hoy que "el reino ha decidido cortar relaciones diplomáticas y consulares con el Estado de Qatar, y ha decidido cerrar todo el territorio, el mar y los aeropuertos".



La decisión se toma como "resultado de las graves violaciones cometidas por las autoridades de Doha, en secreto y públicamente, en los últimos años con el objetivo de dividir" a los sauditas.



Por su parte, la agencia oficial de Bahrein aseguró que la ruptura se debe a que Qatar "sigue socavando".



Egipto, a su vez, explica en una nota del Ministerio del Exterior que cierra sus aeropuertos y puertos a los qataríes para proteger su seguridad nacional.



De visita en Sydney, Australia, el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, expresó su deseo de que la ruptura de relaciones no tenga impacto en la lucha contra el terrorismo en la región, y se ofreció para mediar en la crisis.



Estados Unidos cree que es importante que el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) se mantenga intacto, dijo Tillerson, y llamó a las naciones a resolver sus diferencias. El CCG está formado por Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.



"Si hay algún rol en el que podamos desempeñar para ayudar a tratar esta situación, creemos que es importante que el GCC (Consejo de Cooperación del Golfo) permanezca unido", dijo Tillerson.



El empresario petrolero, además, atribuyó el conflicto a "una lista creciente de (conflictos) irritantes que hace tiempo están ahí" y que han llevado a algunos países a tomar medidas para que esas diferencias sean abordadas.



Tillerson aseguró que la medida no tendrá un impacto significativo en la unidad de la lucha contra el terrorismo en la región y globalmente, y destacó que todos los países implicados han mostrado su oposición al Estado Islámico (EI).



Qatar acoge la sede avanzada del Centro de Mando de EEUU, que opera en la base aérea de Al Udeid, en Doha, donde hay unos 10.000 efectivos de las fuerzas armadas estadounidenses.



A consecuencia del conflicto, Qatar Airways suspendió todos sus vuelos a Arabia Saudita y la aerolínea emiratí Etihad Airways, con sede en Abu Dabi, aseguró que sus aviones no volarán "hasta nuevo aviso" a Catar desde mañana.