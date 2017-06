04/06/2017 - 21:57 | Política / Intendentes de la Primera Sección Electoral se sumaron al operativo clamor por Cristina Kirchner Herramientas: Compartir: Los intendentes peronistas de la Primera Sección Electoral, del denominado Grupo Fenix, se sumaron hoy al "operativo clamor" iniciado por sus pares de la tercera sección para pedir la "unidad del PJ" y que la ex presidenta Cristina Kirchner encabece la lista de candidatos en legislativas de octubre, informó hoy un vocero de esa agrupación.

"Hoy la elección es para ponerle un límite al gobierno nacional y la que mejor expresa ese límite es Cristina", dijo a Télam Ariel Sujarchuck, intendente del municipio de Escobar.



"Este año no se vota presidente, se votan legisladores y quienes nos oponemos a las políticas que está llevando adelante el gobierno del presidente Mauricio Macri tenemos que tener un rol central en ponerle un freno. Cristina Kirchner es la que mejor expresa esa idea, y por eso debe ser la candidata de nuestro espacio", agregó.



El jefe comunal dijo también que "los intendentes que formamos parte del Grupo Fénix en la Primera Sección Electoral siempre propiciamos la unidad, incluso cuando expresamos diferencias con otros sectores", en una referencia a la situación planteada en la sede del Suterh días atrás, cuando intendentes se retiraron de un acto que encabezó el diputado Máximo Kirchner y el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, disgustados por la participación de ex vicepresidente Amado Boudou y del piquetero Luis D'Elía.



En ese momento, ofuscados, los intendentes hicieron causa común y reclamaron un poder de veto a la hora de conformar las listas de candidatos. "Cristina habló con los intendentes y nos tranquilizó sobre ese tema. Dijo que había que armar la mejor lista posible, no un tren fantasma", remarcó Sujarchuck.



Con respecto a sus pares del Grupo Esmeralda Gabriel Katopodis (San Martín) y Juan Zabaleta (Hurlingham), quienes impulsan la candidatura del ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo y por ende, la celebración de las PASO, el hombre de Escobar confió que esta semana van a tener un encuentro.



"Vamos a reunirnos esta semana para analizar las virtudes de lograr una unidad, deponiendo las aspiraciones legítimas y válidas que pueden tener algunos compañeros", adelantó Sujarchuck.



"Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para unificar criterios. Pero lo importante es entender que a pesar de las diferencias, no dejan de ser 'compañeros'", agregó.



Sujarchuck, además, abonó una vez más la hipótesis que los dirigentes kirchneristas vienen instalando desde el momento en que Randazzo dijo que competiría en las PASO, indicando que esa jugada "le sirve al presidente Mauricio Macri porque debilita al PJ, que necesita llegar unido a la elección para ganar".