Malena Galmarini, Daniel Arroyo y otros dirigentes del FR, junto a la Agrupación Mumalá y la diputada nacional Victoria Donda, acompañaron la manifestación a favor de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género.



Una nueva marcha por "Ni Una Menos" reunió en la Ciudad de Buenos Aires a más personas de diversos colores políticos y ONGs para reclamar por más justicia, más paridad y para terminar con la violencia machista. Más de 2 mil dirigentes, militantes y seguidores del espacio "1 País" acompañaron la marcha.



Al respecto, la referente en políticas sociales y de género, Malena Galmarini, indicó: "No vemos resultados del Plan Nacional contra la violencia de género que anunció el Gobierno hace un año: en la Argentina, muere una mujer cada 26 horas, y la cifra cada vez es mayor. El Gobierno sigue mirando hacia un costado. Por cada día que pasa sin que hagan algo, se pierde la vida de una mujer por la violencia machista".



Y agregó: "Si queremos que se visibilicen los problemas que nos afectan a las mujeres, necesitamos Paridad en la política, en la justicia y en todos los lugares de toma de decisiones. Si queremos una democracia más justa e igualitaria necesitamos igualdad de derechos entre mujeres y hombres".



"Hace una semana, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recortó más de 10 millones de pesos al presupuesto. Sin recursos es imposible resolver la problemática", finalizó.



Por su parte, la diputada nacional Victoria Donda, señaló: "Estamos recordando que hace dos años dijimos Ni Una Menos. Lamentablemente, quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir a la Argentina no se dieron cuenta que este Ni Una Menos es en serio. Esperamos que este reclamo sirva para que realmente las mujeres podamos tener una vida libre y feliz, y no tengamos que lamentar ni una muerte más".



En la misma línea, Daniel Arroyo, referente en políticas sociales, expresó: " Es muy importante para nosotros estar en una nueva marcha Ni Una Menos, en la que se reclama por los derechos de las mujeres, por terminar con la violencia, por Paridad en el trabajo, en la vida cotidiana y en la política. Con la Paridad se juega el futuro de la Argentina, lograr que las mujeres equiparen los derechos con los hombres y que ninguna sufra violencia".



Por su parte, la senadora provincial Micaela Ferraro y coordinadora de la mesa de mujeres del FR manifestó: "Hoy, otra vez nos juntamos para hacernos oír, porque es el tercer niunamenos y no vemos políticas públicas para defender a las mujeres. Cada año hay más Femicidios que el anterior y no vemos respuesta del Estado. Pasaron 3 marchas, dos gobiernos y seguimos igual o peor. Nos siguen matando por ser mujeres".



La violencia de género sigue siendo una de las principales problemáticas en la Argentina. Según datos brindados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se registran 50 ataques sexuales por día, 7 de cada 10 mujeres fueron asesinadas por personas de su círculo íntimo y en los primeros 43 días del 2017, se cometieron 57 femicidios.



Acompañaron la marcha: los diputados nacionales Carla Pitiot y Horacio Alonso; el diputado provincial Rubén Eslaiman; el legislador porteño Javier Gentillini; la diputada nacional MC y concejal de San Isidro, Marcela Durrieu; la referente en políticas contra la inseguridad Florencia Arietto y otros dirigentes y legisladores del Frente Renovador.