03/06/2017 - 16:55 | Política / Sebastián Galmarini: "Carrió ensucia a la oposición para no denunciar al gobierno que encubre"

Así se refirió el Vicepresidente Segundo del Senado Bonaerense, Sebastián Galmarini, en respuesta las acusaciones que publicó la diputada Elisa Carrió en su cuenta de Twitter, donde vincula al senador y al líder del massismo con la persona que la denunció por enriquecimiento ilícito. "La empresa de demolición gubernamental vuelve a las falsas acusaciones mediáticas para ensuciar a la oposición y justificar de esta manera por qué no denunció al gobierno que encubre", señaló el cuñado de Sergio Massa, y agregó: "No conozco ni sé de dónde saca tanto pescado podrido. Está hundida en su imaginación".



Galmarini presentó en octubre del año pasado una demanda civil en concepto de daños y perjuicios por un millón de pesos ($1.000.000) contra Carrió. “La paranoia la lleva a decir barbaridades, miente, hace falsas acusaciones. Cuando tuve que presentarme en la Justicia fue para denunciarla en primera persona. Siempre se defiende escudándose en sus fueros, por eso se atornilla a su banca”, manifestó.



"Carrió es la reina de la impunidad. Pretende ser la fiscal de la República mientras encubre a sus aliados ¿Por qué Carrió oculta la información sobre la hidrovía, que involucra a su socio el presidente? ¿Por qué no da los nombres de quienes encubren a De Vido desde el gobierno de sus aliados de Cambiemos? Hay que terminar con la doble vara. Esta señora denuncia sin pruebas y ensucia gratuitamente a todo el mundo mientras no puede explicar su propio nivel de vida, ni sus viajes ni sus propiedades".



"Estoy harto de su fábrica de mentiras, estoy cansado de que siga deshonrándome a mí y a mi familia. Confío en que la Justicia resuelva ponerle un bozal legal, sino que pague por cada una de sus calumnias", finalizó Galmarini.