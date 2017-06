02/06/2017 - 17:10 | Política / Para Insaurralde el PJ bonaerense "tiene que evitar una interna sangrienta que le haga el juego al gobierno" Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde dijo que el peronismo bonaerense "tiene que evitar una interna sangrienta que le haga el juego al gobierno" y manifestó su apoyo a la candidatura de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner. "Tenemos un escenario de posibilidad de ganar una elección" sostuvo Insaurralde y se preguntó "¿qué mejor que conformar una lista todos juntos?".



En declaraciones a radio Mitre, el jefe comunal de Lomas de Zamora advirtió que el peronismo no puede "caer en la trampa" de "discutir los liderazgos, o la interna, porque lo que la gente va a elegir en octubre es si continua este gobierno ajustando, poniendo restricciones a las pymes y los comercios que los llevan al cierre o no".



Insaurralde minimizó, además, que existan "diferencias extremas" entre el ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo, y la ex presidenta ya que ambos, según él, "ubican como enemigo político al gobierno de (el presidente Mauricio) Macri y de (María Eugenia) Vidal".



Además aclaró que si bien, "es entendible que haya distintos dirigentes peronistas que tengan ambiciones de querer conformar una lista" pero que él como "dirigente político" va a tratar de "evitar una interna sangrienta que le haga el juego al gobierno y a la comunicación".



En ese marco, el jefe comunal dijo que "la gente esta mal, esta desesperanzada" por lo que considera que "es mejor corregir las dificultades que venía teniendo el peronismo siendo oficialismo que continuar con estas políticas" y remató diciendo que "la política en materia económica de este gobierno ha sido un fracaso".