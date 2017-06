02/06/2017 - 10:40 | Política / Katopodis: “La industria argentina lleva 15 meses consecutivos de caída y el gobierno no ofrece soluciones” Herramientas: Compartir: El intendente de San Martín se refirió a la grave situación que atraviesa el sector y afirmó: “Si no hay un Estado que cuide a las PyMEs, no hay proyecto de país”.

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, se refirió a la crisis que sufre la actividad industrial en el país, luego del informe presentado por el INDEC, y al respecto señaló: “La industria argentina lleva 15 meses consecutivos de caída y el gobierno no ofrece soluciones ni toma conciencia de la magnitud del problema”.



En relación a la situación que atraviesa el sector en su propio distrito, el jefe comunal afirmó: “La caída del consumo interno, el aumento de las importaciones y el incremento de las tarifas está afectando gravemente a las industrias de San Martín, con las conocidas consecuencias del desempleo y la pobreza”.



“Más de 400 PyMEs, 7.000 trabajadores y familias de nuestra ciudad dependen de la actividad textil, que registró una disminución del 24,7% durante el mes de abril en todo el país”, agregó Katopodis.



A su vez, Katopodis instó al gobierno a “poner en marcha una agenda que incluya a la industria nacional y a los trabajadores”. Y concluyó: “Si no hay un Estado que cuide a las PyMEs, que son las generadoras de empleo, la Argentina no tiene proyecto de país”.



Meses atrás, el intendente de San Martín decretó la Emergencia PyME en su distrito con el objetivo de otorgar beneficios en el pago de las tasas municipales y asesoramiento permanente a las empresas locales que representan casi el 90% de la industria, ante la profunda crisis provocada por las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional. Volver