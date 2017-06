Andreotti inauguró la nueva plaza “El Pueblito”

El espacio verde, sito en Arroyo Cordero entre Quintana y Gandolfo, es una obra esperada por los vecinos, que así ven mejorada su calidad de vida. Cuenta con juegos para niños, máquinas de ejercicio de uso libre, posta aeróbica, bancos y mesas, parquización e iluminación. ver video

Los vecinos del barrio El Pueblito tienen motivo de festejo: mediante una importante inversión municipal, chicos y grandes ya cuentan con una nueva plaza totalmente equipada para recreación y deporte, ubicada en Arroyo Cordero entre Quintana y Gandolfo.



El Intendente Luis Andreotti, quien encabezó el acto de inauguración de la nueva plaza, dijo: “Trabajamos mucho sobre el medio ambiente, y fundamentalmente en los espacios verdes, y más en esta zona baja donde estaba el arroyo Cordero, que necesitaba mucha inversión municipal para mejorar el medio ambiente. Acá nosotros tenemos hecha la Escuela del Bicentenario, las plazas de Crisol y Santa Rosa, arreglamos las tres plazas que teníamos, la de Belgrano, la Infico, y ahora seguiremos por las de Villa Hall y San Rafael”.



“Es fundamental poder hacer obras acá y en todo San Fernando porque levantan el barrio, lo que es bueno para la integración y la convivencia, y por seguridad ponemos mucha iluminación, pese a que hoy Edenor nos cobra casi 500 veces más que el año pasado y parecería que fuera un gasto para los municipios, cuando a través de la iluminación evitamos la violencia, damos seguridad y una convivencia, porque los pueblos del conurbano tienen cada vez mayor densidad, menor lugar y que el patio y el jardín de cada una de las casas son estos espacios verdes que el Municipio puede mantener. Creo que para una convivencia entre todos, para una integración, es fundamental tener los espacios verdes”.



Andreotti adelantó, además, que el mes próximo trabajarán en un nuevo espacio al lado del Polideportivo 2, llamado San Ginés; luego continuarán con otra plazoleta en Villa Hall, en la zona del arroyo Cordero, y están por adquirir terrenos en San Rafael para hacer una plaza de la que el barrio carece.



“Cada cosa que hacemos es importante que el Municipio la mantenga; pueden romperse algunas cosas por el uso, pero es fundamental que el vecino la cuide, la quiera y la sienta propia, porque esta plazoleta no es del Intendente, sino de los vecinos. En estos 5 años y medio, el distrito progresó bastante, hemos avanzado mucho en el medio ambiente, en los espacios verdes, que estén lindos, con iluminación, y el vecino ayude a cuidarlo”.



“En San Fernando tenemos muchos barrios, y las tres cuencas que tenemos - las del río Luján, la del arroyo y la del Reconquista- siempre son las más bajas. La gente que se asentó en esa cuenca es la más humilde, por eso necesita mayor inversión del Estado para integrarse al resto del distrito; queremos un San Fernando único. En cada una de las obras que realizamos, hacemos un arreglo integral al barrio. Esto significa mucho esfuerzo, porque arreglamos los cordones, asfalto, pintura, forestación, que durante muchos años no se hizo”.



“Estamos muy contentos; siempre agradecemos al vecino, porque podemos tener la decisión política de hacer determinada obra, pero si el vecino no acompaña, no podemos hacer nada”, finalizó el Jefe Comunal.



Del acto de inauguración tomaron parte, además, funcionarios del Ejecutivo municipal, concejales y miembros del Consejo Escolar.