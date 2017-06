02/06/2017 - 8:43 | Política / Marco Lavagna: “Para controlar y bajar los precios, no alcanza con una multa aislada del 0,006 por ciento de la facturación de los supermercados” Herramientas: Compartir: En medio del irrefrenable rumbo ascendente en materia de precios en todo el país, y tras la decisión del Gobierno de colocar multas a varias de las grandes cadenas de supermercados, el diputado nacional del Frente Renovador “Un País” Marco Lavagna evaluó que “para controlar y bajar los precios, no alcanza con una multa aislada, sobre todo cuando esa multa representa el 0, 006 por ciento de la facturación de los supermercados”. Según el legislador y referente económico de la fuerza de Sergio Massa, la medida tomada desde el Ministerio de Producción, que involucra, entre otros puntos, a la incorrecta exhibición de precios, su rotulado y el origen de los productos “no demuestra una verdadera voluntad de atacar la cuestión de los precios, los abusos que se dan en cuanto a posiciones dominantes y la cadena de comercialización”.



En ese sentido, consideró que “esto no puede hacerse a partir de medidas aisladas sino que deben primar cuestiones estructurales, medidas que efectivamente le solucionen un grave problema a la gente que no está pudiendo llegar a fin de mes. El Estado debe quitar el peso que mediante impuestos pone sobre los alimentos”.



“Temo que esto sea una simple reacción espasmódica de frente al plan “Bajemos los Precios” del Frente Renovador. Le pedimos al Gobierno que avance con firme voluntad, sin marketing, en materia de regulación y la Ley de Góndolas”, añadió Lavagna.



De lo contrario -continuó el diputado nacional, se caerá en distracciones de corto plazo. Se debe tener voluntad para generar una economía donde haya competencia, en la que las Pymes y las grandes empresas pueden colocar sus productos y competir en precios y calidades, sin abusos en el medio”.



“Nuevamente invitó a atender las cuestiones que venimos plasmando desde el Frente Renovador “Un País” mediante planes concretos, con sustento y un análisis muy firme detrás”, finalizó Lavagna. Volver