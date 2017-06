Está paralizada la línea 60 por el despido de 10 trabajadores

Los trabajadores de la línea 60 de colectivos iniciaron esta mañana un paro en todo el servicio debido a la efectivización del despido de 10 empleados, luego de que venciera la conciliación obligatoria dictada días atrás por el Ministerio de Trabajo.



Esteban Simonetta, delegado gremial de esa línea, adelantó que la medida se extenderá, al menos, hasta el mediodía, cuando realizarán una asamblea general para definir los pasos a seguir.



"La empresa se niega a continuar con la mesa de negociación, desde el lunes nos declaramos en estado de alerta, y hoy se hizo efectivo el despido de esos 10 trabajadores al no dejarlos entrar a trabajar", contó el sindicalista en declaraciones a radio El Mundo.



El conflicto comenzó el año pasado con la muerte del mecánico David Ramallo, de 35 años, mientras arreglaba una unidad en el taller de la nueva terminal del barrio porteño de Barracas.



Desde ese momento, los trabajadores iniciaron un reclamo por mayores medidas de seguridad, a lo que la empresa, según explicó Simonetta, respondió con el despido de 10 empleados, entre técnicos y choferes, y la suspensión de otros 20.



Tras varios meses de negociación en el Ministerio de Trabajo, este jueves los despedidos no pudieron ingresar a cumplir sus funciones, por lo que sus compañeros iniciaron la medida de fuerza.



"Lo que viene reclamando la empresa, en las reuniones del Ministerio, discutía los mayores costos laborales. Le estaba pidiendo al Gobierno que le dé más subsidios y, si no, que la deje flexibilizar, mientras nosotros estábamos lamentando la muerte de un trabajador. Eso consta en las actas", denunció hoy Simonetta.



La línea 60, que une la Capital Federal con los partidos bonaerenses de Tigre y Escobar, traslada en forma diaria, en sus 19 ramales, a unos 250 mil pasajeros.