02/06/2017 - 13:00 | Información General / El servicio de la línea 60 se reanuda a la medianoche Herramientas: Compartir: ver más imágenes La choferes de la línea 60 de colectivos continuarán hoy sin prestar servicio hasta la medianoche, cuando retomarán sus puestos de trabajo, y los delegados de los trabajadores confirmaron que de no haber acuerdo con la empresa en la reunión pactada para el lunes, dejarán de cobrar pasaje a partir del miércoles próximo. Ayer el personal de la empresa inició un paro de actividades en repudio al despido y la suspensión de trabajadores, decidido por la empresa tras los incidentes y destrozos generados en septiembre del año pasado en la terminal de Barracas luego de que un conductor muriera aplastado por una unidad.



El delegado Esteban Simonetta explicó a Télam que la reunión que esperaban mantener con representantes de la firma Micro Ómnibus Norte S.A. (Monsa) que opera la línea 60 no se realizó ante la inasistencia de los empresarios, que adujeron no haber recibido la notificación pertinente en tiempo y forma, por lo que el encuentro se postergó para el lunes.



Simonetta ratificó que el cese de actividades "continuará hasta las 24 de hoy según lo acordado ayer" y anticipó que de no alcanzar un acuerdo que satisfaga sus reclamos "a partir del miércoles se iniciará la medida de no cobrar el boleto a los pasajeros".



El conflicto en la línea 60 se intensificó ayer cuando uno de los diez trabajadores que habían sido "amenazados con los despidos", tras los incidentes en septiembre, no pudo ingresar a cumplir con sus tareas.



Las partes se encontraban en conciliación obligatoria hasta la semana pasada, pero el lunes último terminaron las negociaciones cuando la firma gerenciadora de la Línea 60 "abandonó la instancia de diálogo amenazando con despedir trabajadores", según denunciaron los sindicalistas.



Néstor Marcolin, otro de los delegados contó a Télam que "no sólo nos matan un compañero por falta de seguridad (en relación al fallecido David Ramallo), sino que después se burlan generando los incidentes que generaron el año pasado, y trascartón, no sólo no toman medidas de seguridad sino que despiden a 10 compañeros con la excusa de que generaron actos de vandalismo. Uno de esos 10 despidos se efectivizó hoy", dijo por ayer.



La empresa, por su parte, confirmó en un comunicado la sanción a "diferentes choferes y delegados que atacaron a personal administrativo y produjeron destrozos el año pasado" causa que se encuentra "en el ámbito judicial".



La empresa justificó los despidos en la necesidad de "encuadrar el funcionamiento de la empresa" y para "defender el trabajo de otros 950 empleados" y "el patrimonio" empresario, argumentando la participación de los empleados cesanteados en "hechos violentos y actos de vandalismo".



En un nuevo parte de prensa, la compañía señaló hoy que "el desgraciado accidente" del año pasado fue ocasionado "por una serie de hechos fortuitos y errores humanos" y "nada tiene que ver con fallas de las instalaciones ni de las condiciones de seguridad de la empresa Micro Ómnibus Norte S.A".



"Los gravísimos hechos cometidos por el personal involucrado no permiten la continuidad del vínculo laboral", agrega el comunicado de la firma respecto de los incidentes de septiembre, tras calificar de "arbitrario e injustificado" al paro de los choferes.



Marcolin admitió que los destrozos y agresiones en la terminal de Barracas se generaron como consecuencia de "la burla que sufrimos de parte del personal administrativo al momento de enterarnos de la muerte de nuestro compañero que había sido trasladado al hospital. Burlas que hizo el mismo personal administrativo que falseó la documentación en el momento del hecho para que la empresa pague más barato el canon".



La línea 60 posee 19 ramales que transportan diariamente unos 250.000 pasajeros entre sus terminales ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y los partidos bonaerenses de Tigre y Escobar. Volver