Andreotti entregó mobiliarios y equipamiento a escuelas provinciales

El Municipio de San Fernando, a través del Programa "Ayuda a Escuelas Provinciales”, llevó adelante la entrega de materiales a 31 establecimientos educativos, por un valor total de un millón y medio de pesos. El evento se realizó en el Poli N° 3 y participaron autoridades municipales, directivos de los colegios y miembros del Consejo Escolar. ver video



EL acto se desarrolló en las instalaciones del Polideportivo N° 3, junto a directivos y docentes sanfernandinos, el Intendente Luis Andreotti manifestó: "Creemos que esto es importante, aunque no sea nuestra obligación ni nuestra competencia. Trabajar en el tejido social hace que trabajemos mucho en la integración, la inclusión y en la igualdad de oportunidades. Que un colegio tenga calefacción, muebles en buenas condiciones o ventilación es algo mínimo que tiene que tener un establecimiento público para que los docentes, el personal no docente y los alumnos puedan tener un colegio digno".



En cuanto a la inversión total, el Jefe Comunal sostuvo: "Estamos en un millón y medio de pesos. Es lo que invertimos todos los años en muebles en la escuela pública. También lo hacemos mucho en forma directa a través de obras y en los servicios que prestamos". Entre los materiales que se entregaron hubo mesas, sillas, armarios, pizarrones, estufas, ventiladores, banderas, heladeras, equipos de audio.



Asimismo, la Secretaria de Salud Público, Desarrollo Social y Política Ambiental, Alicia Aparicio señaló: “Es una inversión que venimos haciendo todos los años con un grupo de escuelas. Trajimos equipamientos mobiliarios como la bandera, heladeras, estufas, etc. Hace 5 años que lo venimos realizando porque desde que asumimos no recibimos nada más de la Provincia. Nos gustaría recibir algo porque sería una buena ayuda que les enviaran equipamientos a las escuelas”.



“El Municipio también son los vecinos porque se realiza todo con sus aportes. Gracias al pago de sus tasas podemos adquirir bienes para las escuelas. Está bien que se haga porque los nenes no saben de partidos políticos, de obligaciones nacionales, provinciales y municipales, entonces los grandes tenemos que resolver estos problemas. Los nenes y los maestros merecen tener condiciones dignas en sus colegios", agregó la Secretaria.



Los directivos se mostraron conformes con el accionar de la Comuna y expresaron su agradecimiento por los materiales recibidos. Beatriz Posevón, Directora de la Escuela N°3, dijo: “Es muy importante la ayuda del Municipio porque yo creo que todas las escuelas estamos pasando por un momento donde tenemos necesidades en infraestructura, materiales y si hay aporte del Estado Local, nosotros la recibimos con mucha alegría, satisfacción y también la comunidad lo recibe. Nuestro eterno agradecimiento a una gestión que nos está acompañando”.



Por su parte, Liliana, Directora del Jardín N° 912 de islas, agregó: "En esta oportunidad nos han otorgado los calefactores que habían sido solicitados. Estamos bastante emocionados, contentos y muy agradecidos porque es una necesidad que nos viene fantástico en esta época tan dura y fría del año. Está muy bien, es importante e interesante que las autoridades municipales colaboren y entre todos podamos hacer lo que hace falta hace para que todos estemos mejor".



Por otro lado, la Secretaria Alicia Aparicio hizo referencia al trabajo fuerte de prevención de la salud que se está desarrollando entre la Secretaria de Educación, Cultura y Contención Social, y la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Social y Política Ambiental: “Venimos trabajando hace 5 años con equipos municipales de salud. Para esto se adquirieron consultorios móviles y el de vacunación. Creo que somos de los pocos distritos que va a observar al nene de la panza de la mamá hasta los 2 años en el Plan Materno Infantil, los nenes de 3 a 5 años en el nuevo Programa Saludín y 1er y 6to grado en el nivel primario. Estamos hablando de 7000 nenes. Es importante porque a medida que fuimos teniendo controversias, hemos ido detectando las patologías que tenían las escuelas. Además fuimos invirtiendo desde el Municipio para poder saber cuál es el problema y resolverlo".



Para ello la Comuna puso en funcionamiento el Hospital Oftalmológico, el Centro de Salud Gálvez, especializado en Odontología, la Unidad de Diagnóstico Precoz, el Programa de Nutrición Infantil. "Les pedimos a los docentes de estos colegios que nos den una mano para poder llegar a más nenes. Nosotros vamos a la escuela con nuestro equipo de salud y le pedimos a los docentes que los padres de los chicos nos den autorización para realizar controles y así estamos con el 40% de los chicos en control y nos falta el 60% que es importante y le pedimos a los docentes que colaboren porque el año pasado vimos a 2100 chicos y este año tenemos que ver el doble”, manifestó Aparicio.



Por último, Andreotti sostuvo: "Hay temas que corresponden a la Provincia de Buenos Aires como la Salud y la Educación que realmente tocan la calidad de vida y el futuro de la gente y hay que poner más atención. Se necesita mucha gente que entienda el tema, que dedique y tenga amor. En un cambio de gobierno no siempre es posible que se encuentre gente que sepa dedicarlo. Esto lo dialogamos permanentemente con la provincia pero no tenemos soluciones. Si hacemos un poco de esfuerzo vamos a mejorar mucho".



Estuvieron presentes en el evento el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; el Diputado Provincial Juan Andreotti; el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso; el Subsecretario de Modernización, Gonzalo Cornejo; la Presidente del Consejo Escolar, Mariel González acompañada de consejeros escolares; docentes y directivos de escuelas y jardines provinciales.