Daniel Arroyo: “Así como está hoy la economía, nadie va a tomar trabajadores”

El referente de 1País y ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, aseguró hoy que “el desempleo en los jóvenes es el doble del general en la Argentina” y advirtió que “si la economía nacional no arranca es muy claro que las empresas no van a tomar trabajadores”.



“El problema laboral de los jóvenes tiene que ver con dos cosas: por un lado, que la mitad de los chicos no termina la secundaria por lo que no tienen capacitación y les cuesta mucho entrar al mundo del trabajo. Esto serían las habilidades duras, pero también hay fallas en las habilidades blandas, es decir cumplir con un horario, ir todo los días, tener sociabilidad, sostener un ritmo y tener un método”, explicó en diálogo con radio Mitre



Arroyo destacó que “lo que ha pasado estos últimos meses es que, a esos problemas generales, se le suma que las empresas no están buscando trabajadores. No hay oferta laboral, tanto para los jóvenes q no estudian ni trabajan, de los cuales casi el 70 por ciento son mujeres, como para los que están formados, que lo que encuentran son trabajos precarios y de baja calificación. Es una situación crítica”.



Ante esa situación, el dirigente de 1País indicó que “hay que fortalecer los sectores de mano de obra intensiva, como el textil, comercio, metalmecánico, turismo o construcción, donde pueden trabajar los jóvenes con menos formación y más necesidades e ir a un sistema dual de la escuela secundaria para q los chicos puedan tener contacto tempranamente con el mundo laboral”.



“En paralelo, se debería armar un sistema de 20 mil tutores -curas, pastores, referentes barriales-, para que contacten a los jóvenes con la escuela y el trabajo, que hagan un acompañamiento. Con llegaríamos en una primera etapa a 200 mil chicos para que puedan insertarse y ser contenidos”, agregó Arroyo.



La incorporación de estos tutores es uno de los pilares del Plan Nacional de Primer Empleo presentado por el Frente Renovador, dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años. También contemplo un plan de incentivo fiscal y un Fondo Federal de Empleo Joven.



Sobre la iniciativa que presentó el gobierno sobre ese tema, Arroyo manifestó que “debe establecer específicamente que no se den altas por bajas, que no saquen un trabajador en actividad por otro subsidiado, porque estaríamos ante un riesgo enorme de flexibilidad laboral, lo que complicaría todo aún más”.



“Si la economía no arranca, si no se fortalecen sectores de mano intensiva y las Pymes, si no se cuida el mercado interno y se establecen medidas concretas para acompañar a los jóvenes, los incentivos no van a generar aumentar la demanda laboral. Así como está hoy la economía, nadie va a tomar trabajadores”, concluyó.