31/05/2017 - 10:06 | Espectáculos / Shakira habló sobre su relación con Antonella Roccuzzo Herramientas: Compartir: ver más imágenes Mucho se ha hablado sobre la supuesta mala -o, mejor dicho nula- relación de Shakira con Antonella Roccuzzo . Según el rumor, la joven rosarina no le habría perdonado nunca a la cantante colombiana que rompiera el noviazgo de Gerard Piqué con su amiga, Nuria Tomás. El casamiento de Lionel Messi con Roccuzzo -a celebrarse en Arroyo Seco, a fines de junio- reavivó los rumores de "mala onda", y hasta hubo quien aseguró que la intérprete de "La bicicleta" se disculpó de antemano diciendo que no podría asistir por "cuestiones de agenda". Sin embargo, Shakira se ocupó finalmente de negar el enfrentamiento.



"Puede que sí", fue la respuesta que dio la colombiana cuando, entrevistada por Telenoche, se le preguntó si asistirá al casamiento de Messi. Y luego, al ser consultada sobre el rumor de enfrentamiento con Roccuzzo, se ocupó de dar por terminada la versión. "No se de dónde salió eso. No entiendo para nada porque muchas veces nos han visto juntas. A alguien se le ocurrió decir una tontería como esta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor. Pero no, tenemos una relación excelente y si puedo ir a su boda iremos, porque además Gerard y Leo son amigos desde muy pequeños", indicó. Volver