31/05/2017 - 22:40 | Política / El randazzismo reclamó ir a las PASO y una campaña sin agresiones Herramientas: Compartir: Los referentes del ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, se retiraron hoy de la sede de la calle Matheu, tras casi dos horas de reunión del PJ bonaerense, sosteniendo la consigna de ir a las PASO y reclamando una "campaña sin agresiones". "El único camino es ir a las PASO", sentencio el senador Nacional Juan Manuel Abal Medina.



En el mismo sentido se pronunció el ex precandidato a gobernador y actual referente randazzista, Julián Domínguez, al señalar: "Vamos a ir a las PASO. Está decidido".



"Lo importante es que un grupo de intendentes seguimos pensando lo mismo. Serán las PASO, con la gente votando, la que reorganicen el peronismo bonaerense", reflexionó el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta.



En tanto, a manera de síntesis sobre lo conversado en la reunión de Acción Política entre el PJ alineado con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Cámpora y los referentes de Randazzo, el diputado Nacional y referente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro sostuvo: "La idea es seguir buscando mecanismos para que en las PASO no se dé una campaña agresiva".



"Estamos abiertos a dialogar y escuchar propuestas, pero creemos que hay que ir a las PASO a debatir para reconstruir el peronismo de la Provincia. Es saludable que haya dos listas y que nos reunamos. El desafío es que el peronismo no esté dividido en octubre, sino que el que pierda apoye al que gane en las PASO", detalló Navarro.



"Fue una muy buena reunión donde el noventa por ciento de los presentes se expresó por la lista única, y seguiremos trabajando por ese objetivo", sostuvo el titular del PJ, Fernando Espinoza, al dar su mirada sobre el encuentro.



El momento "simpático" de la jornada lo protagonizaron Abal Medina y el camporista Eduardo "Wado" De Pedro cuando se cruzaron en el hall central de la sede partidaria.



De Pedro le pidió a Abal Medina que se sacaran una selfie juntos. Pero al momento de posar para la foto, De Pedro lo chicaneó diciéndole que "es el único 'Abal' de Randazzo".



A lo que el senador nacional le respondió entre risas: "Ustedes me van a poner aval con v corta para después no convalidarlo".



Sobre lo que no hubo declaraciones ni más definiciones es sobre la exigencia que los intendentes de la tercera sección electoral hicieron directamente a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirhcner, a quién antes de comenzar el cónclave le exigieron que sea "la candidata que encabece la lista". Volver