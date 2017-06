Pimpi Colombo junto a la concejala Malena Cholakian en el HCD de Vicente López

María Lucila “Pimpi” Colombo, titular del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) brindó una charla por el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer en el Concejo Deliberante de Vicente López.

Pimpi hizo un recorrido por la historia de la lucha de las mujeres, la conquista de derechos, su organización y los inicios del sindicato. “Hace muchos años que militamos, y nos propusimos decirle a cada mujer de nuestro país que no diga nunca más: yo no trabajo, sino que diga: yo trabajo, soy ama de casa. Nosotras intentamos aprender de Evita, no solo ese legado que todas sabemos perfectamente que lo tenemos que es el de los derechos políticos, sino algo más que a veces esta así como tapado. Eva tuvo la enorme capacidad y fue pionera en darse cuenta que había que estar mirando tanto el mundo de lo público, con los derechos políticos, como el mundo de lo privado. Eva decía que la ley no debe llegar solo hasta la puerta de la casa; que las mujeres cuando tienen su primer hijo deben percibir un ingreso por parte del Estado, porque si no “solo las mediocres se van a querer casar”, en referencia que si todas las oportunidades que te reconozcan y de autonomía están de la puerta de la casa para afuera las mujeres no van a querer tomar la responsabilidad del hogar. Son reflexiones que debemos plantearnos desde adentro, y entender por qué nos estamos constituyendo en un sindicato de amas de casa. Una mujer puede elegir a atender su casa y no por eso debe ser mal vista o menospreciada, muchas veces incluso por propias mujeres. Aquellas que luchaban por los derechos de las mujeres nos acusaban de querer dejar a la mujer en la tabla de lavar y la cocina. Y nosotras les decíamos: en la tabla de lavar y en la cocina ya estamos, hermana, pero si tuviéramos unos mangos algún día podríamos llevar la sabana al lavadero, o invitar a los nuestros a comer una pizza a la vuelta…; y solamente a aquel que le sobra puede menospreciar el derecho a que los demás tengan lo que ellos ya tienen. Nosotras fuimos persistentemente defendiendo este derecho a decir: yo trabajo, soy ama de casa.”



En ese sentido, la Concejala Malena Cholakian, quien convocó y organizó el evento desde la Comisión que preside, Mujer, Niñez y Familia, expresó: “Lo que nos convoca es hablar de los derechos de la mujer y la resignificación de los lugares que hoy tenemos.” Luego reflexionó: “El Sindicato de Amas de Casa me parece una iniciativa excelente, ya lleva mucho tiempo, no es nueva, claramente, pero me parece una iniciativa muy creativa y muy importante para que nosotras como mujeres, independientemente si somos amas de casa de tiempo completo o no, prestemos atención y empecemos a dar la discusión, y empecemos a resignificar las tareas que hacemos, a resignificar el ámbito privado. Porque no puede ser que todo lo importante pase por un intercambio de mercancías o de productos, puede ser plata, trueque en algunos lugares, puede ser lo que sea, pero siempre el intercambio de algo, de un bien, le da valor a la cosa. Qué pasa si empezamos a pensar que pasaría con un sociedad en donde las mujeres no se ocuparan ni de sus hijos, ni de sus maridos, ni de limpiar la casa, ni de atender, ni de cuidar, ni nada... Qué pasa con eso? Cómo funciona una sociedad sin personas, sean mujeres u hombres, atendiendo las tareas del hogar y atendiendo el cuidado de las personas más cercanas? Yo creo que es para reflexionar y creo que el debate empieza ahí.”



El encuentro tuvo una gran concurrencia de vecinos y vecinas, y contó también con la presencia de varios referentes y militantes políticos y sindicales.



