Tigre distinguió la labor que realizan sus 3 mil trabajadoras vecinales

El Municipio de Tigre distinguió a las 3 mil trabajadoras vecinales del distrito en el polideportivo Mariano Moreno de Troncos del Talar. El intendente Julio Zamora acompañó a las presentes junto a la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini y reconoció su labor cotidiana e hizo entrega de un nuevo apoyo económico.



“Agradecemos a las trabajadoras vecinales, quienes desde hace 10 años se esfuerzan para hacer llegar la gestión a cada uno de los barrios de Tigre. Ellas conviven diariamente con distintas realidades del distrito y son el nexo directo con los vecinos que más lo necesitan. En un contexto económico que golpea de lleno a los que menos tienen, su incansable labor por la comunidad es digna de destacarse”, indicó Zamora.



Las trabajadoras vecinales constituyen el primer contacto territorial con el vecino, donde detectan casos de violencia de género, embarazos precoces y otras necesidades. Además, desarrollan un voluntariado para promover los programas que apuntan a la población de mayor riesgo.



Por su parte, la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini, destacó: “Estamos felices de reconocer a las mujeres que todos los días caminan las calles de Tigre. Entendemos que ellas merecen el respaldo no solo del municipio sino también de la comunidad en su conjunto. La situación actual es difícil producto de la violencia social y el incierto rumbo económico, y es allí donde su labor sale a la luz”.



Antes del comienzo del acto, el subsecretario de Salud, Juan Manuel Carballido, brindó a las trabajadoras vecinales presentes una charla que abordó entre otros temas, el programa invernal de salud que impulsa el municipio, a través de sus centros de salud, haciendo foco en la importancia de la vacunación antigripal, la prevención y la atención, fundamentalmente de aquellos grupos de riesgo.



“Hoy nos encontramos para renovar la promesa que hicimos de trabajar en conjunto para que Tigre siga creciendo. En este largo recorrido hemos crecido juntos, viendo cara a cara lo mejor y lo peor que nos muestra la sociedad, pero con la esperanza y la convicción de que se puede cambiar”, señaló la senadora provincial, Micaela Ferraro.



Gracias al compromiso de las trabajadoras vecinales, se benefician miles de vecinos que reciben el Plan Más Vida, que consta de entre 3 y 3 y ½ litros de leche semanales por cada chico hasta su ingreso escolar, una tarjeta para comprar alimentos y, por única vez, un ajuar (muebles, ropa, etc.), para el caso de familias con bebes recién nacidos o por nacer.







En tanto que la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi, manifestó: “Nos enorgullece contar con tantas mujeres que de forma comprometida trabajan incansablemente todo el año por el bienestar de sus vecinos, asegurando que no les falte nada y atendiendo todas sus demandas para establecer junto al municipio, soluciones rápidas y efectivas”.



Estuvieron también presentes durante el evento: los concejales Sandra Rossi, Teresa Paunovich, Verónica Caamaño, Sonia Gatarri y Alberto Figueroa; consejeros escolares; el subsecretario de Promoción Social, Fernando Mantelli; el subsecretario de educación Rodrigo Álvarez; la directora general de Gestión Educativa, Gloria Zingoni; el director Ejecutivo del Consejo Económico y Social, Emiliano Mansilla; y el director general de Políticas para Personas con Discapacidad, Gonzalo Castillo.