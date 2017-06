Vidal: “estamos dejando todo en la cancha, estamos convencidos de lo que estamos haciendo”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que “estamos dejando todo en la cancha” para transitar un “camino que vale la pena” y que tenga “resultados” que “lleguen para quedarse, sin relatos, parches, improvisaciones, ni esperanzas defraudadas”.



Vidal agregó: “un sistema permeado por la corrupción durante décadas no cambia en un año, ni en dos ni en cuatro, ni de un día para el otro, pero algún día hay que empezar y dar esa pelea”.



“Lo más difícil es sostener, seguir avanzando. Los resultados van a tardar en llegar, pero estamos convencidos de lo que estamos haciendo”, acotó la gobernadora.



Al disertar en un encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción en un hotel porteño, Vidal sostuvo que “hay 16 millones de bonaerenses que, en muchos casos, todavía no vieron el cambio, pero saben que empezamos un camino. En 2015, más que votar por Mauricio, por mí o por los candidatos a intendente que nos acompañaron, votaron desde lo más profundo por un cambio en el sistema, en un sistema que gobernó la Provincia de manera mafiosa durante décadas”.



“Eso no se negocia, y sé que los bonaerenses no lo quieren negociar”, sostuvo Vidal y completó: “Nuestro compromiso es ser fieles a ese voto, cada uno desde nuestro lugar y haciendo la contribución que puede hacer”.



“La seguridad es un proceso que nos va a llevar tiempo, pero ya cambiamos las reglas de juego: nosotros no somos parte del delito”, aseveró.



Según la gobernadora, “estamos dejando todo en la cancha. Cuando terminemos nuestra tarea y nos toque volver a nuestras casas, me voy a ir con la tranquilidad de saber que hice todo lo mejor que pude, que no me quedó nada por hacer”.



“En la Argentina se acabó la época de líderes iluminados, individualistas, con nombres y apellidos que definan un cambio. Lo que se necesitan son equipos y para poder hacerlo necesitamos al equipo de 16 millones de bonaerenses”, prosiguió.



Al dirigirse a los empresarios que participaban del encuentro, dijo: “Necesitamos que se sumen a este equipo todavía más de lo que lo han hecho. Sé que muchos han invertido en la Provincia, que muchos han hecho crecer sus inversiones. Necesitamos más, más muestras de que confiamos en nosotros mismos, por eso confiamos en estos 16 millones, por eso hago lo que hago todos los días”.



Asimismo, los invitó a transitar “por ese camino que nos va a llevar a un lugar, que a lo mejor no vemos en el corto plazo, pero cuando llegue, va a llegar para quedarse, esta vez de verdad, sin relatos, parches, improvisaciones, ni esperanzas defraudadas. Esta vez, va a llegar para quedarse para nuestros hijos y nuestros nietos. Ese es el camino que vale la pena. Ustedes tienen mucho para sumar allí, la provincia de Buenos Aires los espera con los brazos abiertos”.



Vidal estuvo acompañada por su jefe de Gabinete, Federico Salvai; los ministros de Economía, Hernán Lacunza; de Gobierno, Joaquín de la Torre; y de Trabajo, Marcelo Villegas; y los secretarios de Gobierno, Fabián Perechodnik; y de Comunicación, Federico Suárez.