Los jóvenes de San Fernando se capacitan gratuitamente para conseguir su primer empleo

Mediante un convenio entre el Municipio y el Ministerio de Trabajo, Empelo y Seguridad Social de la Nación, el Centro Universitario Municipal ofrece cursos de Formación Profesional de Comercio y Protocolo, y de Cajero Bancario. El Secretario de Educación, Cultura y Contención Social.



El Municipio de San Fernando apuesta a la descentralización de la educación universitaria como medio de profesionalización de los vecinos. A partir de diferentes convenios con altas casas de estudios, institutos de formación terciaria, entidades gubernamentales y organizaciones, el Centro Universitario Municipal (CUM) ofrece carreras de grado y cursos con títulos validados. En este marco, comenzaron cursos totalmente gratuitos de Formación Profesional.



El Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, manifestó: “Vinimos a visitar el Centro Universitario Municipal N° 1, para ver como los alumnos realizan los cursos de capacitación. La verdad que nos pone muy contentos la posibilidad que hoy tienen de hacer estos dos cursos que son de Introducción al Trabajo de Comercio y Protocolo, y de la profesión de Cajero Bancario, que se ofrecen conjuntamente con el Banco Nación. Es muy importante para que se formen de cara a tener su primer empleo”.



Acompañó en la visita al CUM del Secretario Traverso, la Directora de Educación, Mariana Miola. Los cursos dictados de Formación Profesional se enmarcan en un convenio alcanzado entre el Municipio de San Fernando y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.



“Seguimos sumando para que tengan todas las herramientas y las posibilidades para salir a trabajar. A todos los vecinos de San Fernando los invitamos a acercarse al CUM, donde podrán estudiar y formarse en forma totalmente gratuita, sin tener que viajar lejos de su distrito”, aseveró Traverso.



Los jóvenes que se inscribieron celebraron la oportunidad de incorporar herramientas para salir a buscar su primer empleo. La sanfernandina Carolina, dijo tener “muchas expectativas, me pareció muy lindo el curso y espero me sirva para tener una salida laboral relacionada con el tema; está muy bueno todo esto porque nos da más posibilidades al ser gratuito y cerca”.



Por su parte, el vecino Sebastián aseguró: “me puse muy contento de poder venir a cursarlo porque me va a servir. Es muy bueno ya que es cómodo tenerlo acá y es gratis. A partir de acá, si tengo la suerte, voy a poder conseguir un trabajo”.



Por último, el estudiante Matías, consideró que “es fundamental que sea cerca, me ahorra gastos y tiempo de tener que viajar; y creo que voy a poder conseguir un trabajo y el día de mañana, me seguiré formando en mis estudios”.



El Secretario Traverso concluyó: “El Municipio invierte muchísimo en todo los que tiene que ver con la educación, desde las Unidades de Desarrollo Infantil y los Centros Educativos Integrales Municipales, a los tres Centros Universitarios, a los que se agregó la Escuela de Oficios que está en pleno funcionamiento”.