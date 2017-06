30/05/2017 - 19:31 | Policiales / Asesinaron a un adolescente de un balazo y por el crimen detuvieron a un chico de 14 años, ex novio de su actual pareja Herramientas: Compartir: Un adolescente fue asesinado hoy de un balazo en el rostro delante de su novia y por el crimen detuvieron al ex novio de ella, un chico de 14 años, en la localidad bonaerense de Pilar, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió esta madrugada, alrededor de la 1, en el cruce de Paraguay y Martín Coronado del barrio Agustoni, en el mencionado distrito de la zona norte del Gran Buenos Aires.



Fuentes policiales informaron a Télam que todo comenzó cuando la víctima, identificada como Gabriel Borges (16), estaba en la puerta de la casa con su novia.



En ese momento, un adolescente se acercó al lugar y sin mediar palabra extrajo un arma de fuego con la que efectuó un disparo que impactó en el maxilar derecho del muchacho, quien cayó al piso gravemente herido.



Tras el crimen, efectivos del Comando Patrulla de Pilar (CPP) y del destacamento Agustoni arribaron de inmediato luego de un llamado al número de emergencias 911.



Según las fuentes, Borges fue trasladado de urgencia al hospital Sanguinetti, donde estuvo internado varias horas hasta que murió a raíz de las lesiones sufridas.



En tanto, el personal policial aprehendió como sospechoso a un adolescente de 14 años, a quien le secuestraron una pistola calibre 9 milímetros que será peritada para determinar si fue utilizada en el ataque.



Para los investigadores, la principal hipótesis es que el acusado atacó a Borges porque era el actual novio de su ex pareja, agregaron los voceros.



El sospechoso quedó a disposición de la fiscal Paula Romeo, a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil descentralizada en Pilar, Departamento Judicial San Isidro. Volver