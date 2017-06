30/05/2017 - 9:55 | Información General / Pedirán una nueva indagatoria para Cristina Kirchner y sus dos hijos en la causa Hotesur Herramientas: Compartir: Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pedirán una nueva citación a declaración indagatoria para la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, entre otros acusados, esta vez por lavado de activos a través de alquileres simulados de habitaciones en el hotel Alto Calafate, en la causa conocida como Hotesur. Según confirmaron a Télam fuentes judiciales, hasta ahora el juez federal Julián Ercolini, quien debe resolver si hace lugar o no a los pedidos de indagatoria, no había recibido el dictamen que, según se espera, será firmado entre mañana y el jueves.



Los fiscales pedirán las indagatorias para la ex Presidenta, Máximo, Florencia, el ya detenido empresario Lázaro Báez y otra decena de imputados a raíz de una pericia encomendada a peritos de la Corte Suprema de Justicia, que arrojó decenas de irregularidades en el alquiler de las habitaciones del único hotel que integra la sociedad Hotesur.



Según la acusación que deberá evaluar Ercolini, el hotel era usado para encubrir el pago de sobornos por la concesión de obra pública en el kirchnerismo, principalmente a los Báez.



En la pericia, según informaron a Télam fuentes judiciales, se informó a los fiscales que hubo alquileres a empresas de Báez por unos 28 millones de pesos, pero no pudo encontrarse registro de pasajeros.



Tampoco se pudo establecer, como se había pedido en uno de los puntos de pericia, cuáles fueron los gastos de insumos para atender a esos huéspedes, en limpieza, artículos de tocador, desayuno, ya que no se localizaron comprobantes, entre otras irregularidades.



El pedido de indagatorias alcanzará además al hijo mayor de Lázaro Báez, Martín; a un socio de la familia Kirchner, Osvaldo Sanfelice; y a quien figuraba como presidenta de Hotesur, Romina Mercado, la hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, entre otros.



La ex presidenta y sus hijos ya están procesados como supuestos jefes de una asociación ilícita que cobró sobornos a través de falsos alquileres de propiedades de otra sociedad, "Los Sauces", en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio.



Cristina además está procesada por el juez Ercolini por el direccionamiento de la obra pública a favor del detenido Báez en Santa Cruz y ya fue enviada a juicio oral en la causa por la venta de dólar futuro al final de su gobierno.



Báez está preso en la cárcel de Ezeiza por orden del juez federal Sebastián Casanello, quien lo procesó por lavado de activos tras la filmación que mostró a su hijo Martin y otros también procesados contando millones de dólares en la financiera SGI, conocida como La Rosadita, en Puerto Madero. Volver