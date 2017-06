El HCD de Tigre solicitó a la Gobernación de la Provincia la reparación de la Av. Juan B. Justo

El Bloque del Frente Renovador exigió a las autoridades provinciales que instrumenten los medios necesarios para la reparación de esta importante avenida, entre el Puente “Taurita” y el Acceso Tigre, para obtener una mayor fluidez a la hora de transitar la zona.

El Honorable Concejo Deliberante de Tigre solicitó a la Gobernación de la Provincia que instrumente los medios necesarios tendientes a efectivizar la reparación de la Av. Juan B. Justo entre el Puente “Taurita” y el Acceso a Tigre de la Ruta Panamericana. La ordenanza fue efectuada en el HCD de Tigre y tuvo inicio por parte del Bloque del Frente Renovador, argumentando que se trata de una arteria que vincula a dos municipios del Conurbano Norte; Tigre y San Fernando.



El concejal Rodrigo Molinos, firmó la ordenanza y expresó: "Le pedimos a la gobernadora Vidal que cumpla con esas obras prometidas y que no demore la ejecución de las mismas. Los vecinos de tigre no merecen ser rehenes de especulaciones electorales".



Asimismo, el reclamo se realizó considerando que en enero de este año se efectuó la apertura oficial de la obra sobre el Río Reconquista, que une los partidos de Tigre y San Fernando, y que en aquella oportunidad ambos jefes comunales: Julio Zamora y Luis Andreotti, destacaron la concreción del Puente “Taurita” por parte de la provincia de Buenos Aires. La realización del mismo significó un tránsito más fluido con accesos más ágiles y seguros entre ambos municipios; pero la mejor accesibilidad para el transporte público, ambulancias, patrulleros y vehículos particulares, requiere de la reparación de la avenida en cuestión, que traerá con sí la garantización de la fluidez en el tránsito y una mejora de la seguridad vial.



De este modo, es de mayor importancia que la obra se ejecute a la brevedad posible, debido al gran caudal vehicular que diariamente transita por el lugar y porque va a garantizar la seguridad vial para salvaguardar la vida de los transeúntes.



Cabe destacar que las autoridades provinciales se comprometieron ante los funcionarios municipales a culminar estas obras,entre las que también se encuentran el saneamiento del Río Reconquista y el arreglo de Ruta 197; y, a pesar de la inauguración de dicho puente, las mismas no se han efectuado.