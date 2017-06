Comenzó el juicio con jurados populares al empresario Farré por el femicidio de su esposa

El juicio oral al empresario Fernando Farré por el femicidio de su esposa Claudia Schaefer, cometido en 2015 en el country Martindale de Pilar, comenzó hoy con la selección de los 12 jurados populares que arribarán al veredicto y los lineamientos iniciales de las partes, en los que los acusadores se refirieron a un crimen “a sangre fría” y “preparado”.

Por su parte, la defensa reiteró que el acusado es inimputable o actuó bajo “emoción violenta” producto de una situación traumática que sufrió poco antes del crimen.



El proceso comenzó esta mañana ante el juez Esteban Andrejin, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Isidro, donde las partes seleccionaron a los 12 jurados populares titulares y 6 suplentes de un total de 46 candidatos previamente citados que se presentaron.



La elección en la sala de juicio constó de un breve interrogatorio previo a cada candidato sobre la existencia de algún impedimento general para ser jurado y el reaseguro de ciertos requisitos como la edad, saber leer y escribir y si no es funcionario público.



Posteriormente, en el ámbito del TOC 2 se definieron 21 “excusaciones” y “recusaciones”: 16 sin causa por parte de los acusadores y la defensa, 2 con causa por la defensa y 3 por enfermedad.



Tras esa depuración, entre los 25 candidatos restantes se llevó a cabo un sorteo mediante el sistema informático de la Suprema Corte de Justicia bonaerense mediante el cual se arribó a los 18 jurados populares con 9 hombres y 9 mujeres.



Luego, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta la tarde, cuando las partes realizaron sus respectivos “lineamientos de inicio” ante la presencia en la sala de audiencias del propio Farré.



“La acusación sostiene y va a probar que Farré ha cometido un homicidio doblemente agravado por el vínculo conyugal y por femicidio”, dijo Jorge Sandro, el abogado de la familia Schaefer y señaló que “va a probar que fue un hecho preparado”.



Sandro dijo que el día del hecho Farré “llegó con mucha anticipación” al country Martindale de Pilar, donde degolló y le provocó 74 lesiones a su esposa con dos cuchillos que previamente sacó de un taco ubicado en la cocina.



Por su parte, las fiscales especializadas en violencia de género, Carolina Carballido Calatayud y Laura Zyseskind, titulares de las fiscalías de esa temática de Pilar y San Isidro respectivamente, coincidieron en que se trató de un crimen “a sangre fría”.



A su turno, el abogado particular Adrián Tenca manifestó ante los jurados populares que durante el juicio va a revelar una situación traumática que sufrió Farre poco antes del crimen y que fue lo que lo enloqueció de manera transitoria.



En ese marco, la defensa planteó dos alternativas: que Farré es inimputable porque al momento del hecho no comprendió la criminalidad de sus actos o que actuó bajo un estado de emoción violenta, figura penal que en vez de prisión perpetua contempla una pena atenuada de entre 10 y 25 años en un caso del homicidio agravado como éste.



El juicio continuará mañana a las 9, en el edificio judicial de Ituzaingó 340, de San Isidro, con la declaración de 11 testigos propuestos por las partes acusadoras y referidos principalmente a lo sucedido en la escena del crimen.



Farré (54), ex gerente de la empresa multinacional de cosméticos Coty, llegó al debate detenido con prisión preventiva en la Unidad 46 de San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense.



Al elevar la causa a juicio oral, la fiscal Carballido Calatayud imputó a Farré el delito de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género”, calificación que el Código Penal castiga con prisión perpetua.



En su requerimiento, Carballido Calatayud afirmó que el crimen de Schaefer fue un femicidio “de manual” en el marco de “una historia de violencia, celos, ira, revancha y egoísmo” en la que Farré “planeó” lo que definió como un “brutal ataque”.



La particularidad del juicio por jurados es que para que el acusado sea condenado a prisión perpetua el bloque acusador se verá obligado a lograr la unanimidad de los 12 jurados que voten, mientras que para la emoción violenta o la inimputabilidad se necesita una mayoría de 10 votos.



El hecho ocurrió el 21 de agosto de 2015, cuando Schaefer (44) fue junto a su abogado a la casa de fin de semana que el matrimonio alquilaba en el country Martindale para retirar sus pertenencias.