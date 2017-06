Carmen Barbieri se presentó en el Teatro Martinelli a sala llena

Vecinos de San Fernando y alrededores disfrutaron del espectáculo "Dos Locos con vergüenza", protagonizado por la reconocida capocómica y el actor Alejandro Cupitó. Monólogos, escenas humorísticas, música y gran interacción con el público formaron parte de la noche.



Al respecto, Carmen Barbieri dijo: "Hace muchísimos años que no vengo a este teatro a trabajar, alrededor de ocho años, y lo encontré totalmente cambiado, nos atendieron muy bien y el público divino. Hubo mucha interacción con el público, conté mucha historia de mi vida. Es un show cómico musical"



En tanto, Alejandro Cupitó dijo: "Para mí es un placer estar arriba del escenario con Carmen. Hicimos un poco de stand up e interactuamos con el público".



Por su parte, Carlos Traverso, Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, expresó: "Este es un año con muchas expectativas y una gran cantidad de artistas que van a pasar por esta sala. Estamos muy contentos de tener la presencia de Carmen Barbieri por primera vez en el teatro, de la gran cantidad de vecinos que disfrutaron tanto de este espectáculo, que cinco días antes de la presentación se agotaron las entradas".



Luego, el Secretario Traverso señaló: "El Intendente Luis Andreotti siempre nos pide que traigamos espectáculos con figuras de primer nivel y de artistas locales. Cada mes va a haber diferentes propuestas para los vecinos, entre folclore, tango, espectáculos infantiles, entre otros".



Por último, Traverso manifestó: "También empezamos con el ciclo de cine que fue a sala llena y contaremos con un montón de actividades a lo largo de todo el año en el teatro Martinelli. El Municipio viene invirtiendo y mejorando la sala para que los vecinos lo puedan disfrutar espectáculos de primer nivel para que no tengan que viajar al centro".