El PRO apuesta a sus funcionarios jóvenes para apuntalar la elección en el Conurbano

La jefatura de campaña del PRO impulsa a una camada de funcionarios jóvenes nacionales y bonaerenses para apuntalar las elecciones en el Conurbano, con dirigentes que tengan anclaje territorial en los distritos que no gobierna, ubicándose en candidaturas que van desde senador hasta concejal.

Si bien la estrategia del jefe de campaña, Marcos Peña, fue descentralizar el armado electoral (donde gobierne algún partido de la coalición oficialista, el gobernador es el que definirá la conformación de las listas), en la provincia de Buenos Aires -por su peso demográfico y simbólico- la Casa Rosada tiene una mayor injerencia que en el resto, aunque en la boleta para la Legislatura provincial y los concejos deliberantes definirá el equipo de María Eugenia Vidal.



El perfil de los funcionarios que batallarán en el conurbano bonaerense -reconocido por el propio oficialismo como la región en que las encuestas le son menos favorables- es mayoritariamente joven (sub-45), varones, y pasaron a funciones ejecutivas luego de haber perdido sus candidaturas en 2015 o haber tenido que renunciar para poder ocupar alguno de los 3.300 cargos políticos que requieren las tres jurisdicciones que gobierna el PRO (Nación, Buenos Aires y Capital Federal).



El ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, quiere ser candidato a diputado bonaerense por la Tercera Sección Electoral (casi cinco millones de votantes), distrito que contiene a la populosa La Matanza, por la cual buscaría postularse para ser intendente en 2019.



La de Finocchiaro es una candidatura que tiene una complicación: su nombre es uno de los que suenan fuerte en el oficialismo para reemplazar al ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich, en caso de resultar electo senador por la Provincia.



En esa misma boleta junto a Bullrich estará posiblemente la hoy titular de la Acumar, Gladys González, compartiendo el binomio para el Senado, única mujer hasta ahora en la danza de nombres macristas de funcionarios que van a elecciones.



En la lista para diputados nacionales ya está confirmada la presencia (en uno de los lugares "competitivos", es decir, entre los 13 primeros) del actual subsecretario de Asuntos Electorales, Ezequiel Fernández Langan, muy cercano a Peña y al secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis.



La mayoría de los funcionarios jóvenes, en tanto, disputarán el primer lugar de concejales en los territorios en los que tienen a cargo el armado desde hace años, aunque muchos de ellos tienen previsto realizar ambas funciones (según la ley es compatible mientras renuncien al sueldo de uno de los cargos).



Uno de los primeros anotados fue el subsecretario nacional de Gestión Municipal, Lucas Delfino, quien competirá nuevamente en Hurlingham, al igual que el subsecretario provincial de Tierras y Viviendas, Evert van Tooren, que se postulará en Esteban Echeverría.



El subsecretario de Desarrollo Social provincial, Ezequiel Pazos, tendrá un nuevo intento como primer concejal en José C. Paz, al igual que el subsecretario de Fortalecimiento Familiar, Gabriel Mércuri, en Lomas de Zamora (hijo del duhaldista histórico Osvaldo Mércuri, que milita en el partido Fe).



Otro funcionario del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, Leandro Costa, encabezará en Escobar; en el partido vecino de Tigre hará lo propio el actor y actual director de la Anses local, Segundo Cernadas; mientras que en el sureño Florencio Varela, el ex funcionario del área de comunicación de Casa Rosada, Pablo Alaniz, también buscará una banca de edil (con intención de desbancar como caudillo local por Cambiemos al ex duhaldista Dardo Ottonello).



Otro que analizaba competir era el director provincial de Juventud, Alberto “Albi” Czernikowski, en Malvinas Argentinas, aunque el ex novio de la modelo mediática Karina Jelinek –a quien llevó en alguna visita territorial– dejaría su anhelo para que encabece la lista de concejales el director local de Anses, Maximiliano Cariglino, sobrino del actual senador bonaerense, Roque Carilglino.



En Vicente López, quien encabece la lista será posiblemente la diputada nacional Soledad Martínez, muy cercana al intendente Jorge Macri, cuyo mandato cierra a fin de año (fue una de los tres diputados electos en la alianza con el Frente Renovador en 2013).