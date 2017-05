Alfonsín y Salvador expusieron sus diferencias sobre el papel de la UCR en el armado de listas en la provincia

El diputado nacional Ricardo Alfonsín y el vicegobernador y titular de la UCR bonaerense Daniel Salvador dejaron hoy expuestas sus diferencias sobre el rol que juega el radicalismo en el armado electoral de Cambiemos para octubre en la provincia.

"Salvo que no me hayan dicho la verdad, hasta ahora nadie en el partido ha propuesto nombres" para la integración de las listas, cuestionó Alfonsín luego de que el segundo de María Eugenia Vidal dijera que no quería discutir con el dirigente de Chascomús la postulación aún no confirmada del neurocirujano Facundo Manes como candidato a diputado nacional por Cambiemos en el decisivo territorio bonaerense.



El diputado radical salió a aclarar que "nunca cuestionó la candidatura de Manes" porque "nunca personalizó", y agregó que "lo que dije es que a los candidatos del radicalismo, sean los que fueran, los elige el radicalismo, no el PRO".



En declaraciones realizadas ayer a Télam, el diputado nacional había desconocido que la eventual candidatura de Manes haya sido propuesta por el radicalismo, aunque no planteó reparo alguno sobre la decisión de postular al neurólogo.



"Si el PRO quiere llevar a Manes como candidato del radicalismo se equivoca; los candidatos de la Unión Cívica Radical los elige el partido", lanzó Alfonsín, en el marco del "locro patrio" por el 25 de Mayo que encabezó Martín Lousteau en el Centro Costa Salguero, a la vez que reivindicó la facultad de su partido de elegir los nombres que integrarán las listas de ese espacio en las legislativas de octubre en territorio bonaerense.



Salvador respondió a las críticas del hijo del ex presidente Raúl Alfonsín y sostuvo que, gracias a la alianza de gobierno, "los radicales ocupamos un lugar en la historia como protagonistas, que permitió terminar con una etapa muy complicada para la Argentina".



En una entrevista con Radio Cooperativa, el vicegobernador dijo además que "no tiene sentido expresar una diferencia pública con él -por Alfonsín-" ni contestar sobre las críticas, porque "estamos en cosas más importantes, por ejemplo trabajando para una gestión de gobierno".



Salvador aseguró además que "no tengo dudas que Facundo Manes va a tener un lugar en la lista", y evaluó que la participación del neurocirujano en la competencia de octubre "jerarquiza la lista y la gestión".



"Yo acompaño y pongo el hombro en la candidatura de Manes; todo se va a definir de aquí al 24 de junio", aseguró, y remarcó que las nóminas en territorio bonaerense también estarán integradas por "muchos hombres y mujeres del radicalismo que representan la Provincia con orgullo".