Jorge Macri descartó que vaya a ser funcionario nacional y manifestó su “deseo” de que Carrió se sienta “orgullosa” de él

El intendente de Vicente López descartó hoy la posibilidad de ser designado en un cargo del Gobierno nacional y resaltó que ya es “parte del equipo” con su papel de jefe comunal.





“Yo ya soy parte de un equipo desde el rol de intendente. No necesito ocupar otro rol que el que tengo. Tratamos de aportar lo mejor desde el lugar que ocupamos y estamos dispuestos a dar una mano desde, quienes tienen las grandes responsabilidades, nos necesiten, ahí vamos a estar”, sostuvo el también presidente del Grupo Bapro.



Durante una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, donde se anunció la creación del “Paseo de la República”, el primo del presidente Mauricio Macri se refirió a las versiones sobre una posible designación como secretario de Interior en reemplazo del actual titular de ese cargo, Sebastián García de Luca, o al frente de un eventual “Plan Conurbano” de obras para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



“Hoy yo ya me siento parte de un equipo nacional. Ejerzo ese rol desde el orgullo de haber sido elegido intendente. No necesito más que eso”, reiteró.



Asimismo, el intendente bonaerense se refirió a las críticas de la diputada nacional e ideóloga de Cambiemos, quien lo había tildado de “delincuente”.



“Respeto y protejo mucho a Cambiemos. Me ha tocado desde hace diez años enfrentar sistemas mafiosos en la Provincia de Buenos Aires. Comparto y persigo los mismo objetivos que la doctora. Obviamente no coincido en algunos de sus dichos, pero me parece anecdótico en función del momento histórico y la responsabilidad inmensa que tenemos”, señaló.



Y concluyó: “Espero y deseo que algún día ella se sienta tan orgullosa de mi gestión como están (la gobernadora bonaerense) María Eugenia (Vidal), (el presidente) Mauricio (Macri) y los que me conocen”.