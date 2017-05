Crean una comisión de fiscales para investigar si existen secuestros sistemáticos de mujeres en utilitarios blancos

La Procuración General de la Nación creó una comisión de fiscales para investigar si existen secuestros o intentos de secuestros sistemáticos de mujeres jóvenes y/o adolescentes en la vía pública, especialmente mediante la utilización de vehículos utilitarios blancos.

La labor del equipo de representantes del Ministerio Público será, en primer lugar, realizar un revelamiento "de todos aquellos casos que pudieran encuadrar en el fenómeno delictivo", según informó hoy la página Fiscales.



Los fiscales deberán además formular un "diagnóstico acerca de la existencia o no de una sistematicidad" en "la comisión, modalidades y frecuencia, lugares de ocurrencia y toda otra circunstancia que surja del análisis de los casos" y elevar una propuesta sobre posibles formas de intervención institucional".



La propuesta había sido elevada a la procuradora por los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.



Ambos fiscales, junto a Diego García Yomha, titular de la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC) la advirtieron sobre el incremento de este tipo de hechos, denunciados sobre todo en las redes sociales.



Por eso, sugirieron realizar un estudio exhaustivo de la problemática, ampliando el universo.



El equipo estará integrado por los fiscales de la Protex, García Yohma y también por sus colegas Marcelo Martínez Burgos (La Boca), Matías Di Lello (San Isidro), Sebastián Basso (Morón), Santiago Marquevich (Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE) y Mariela Labozzetta (Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).



Fuentes judiciales consultadas por Télam explicaron que en los secuestros extorsivos no se ha registrado por ahora la intervención de utilitarios, por lo que se estima que esta modalidad está asociada a otro tipo de delitos como el robo o la trata de personas.



En tanto, desde la Policía de la Ciudad indicaron que se pusieron a disposición del fiscal Colombo para colaborar en las investigaciones que se realicen y trabajar en forma conjunta porque “no se subestima ningún tema”.



De hecho, desde que la fuerza comenzó a funcionar en enero, se creó una Superintendencia de Violencia de Género, que interviene en femicidios y en otros hechos de los que son víctimas las mujeres.



Sin embargo, un vocero de la fuerza aclaró que “no existe una red de trata en el centro” de la Capital Federal y que estas organizaciones actúan de otra manera y no a través del secuestro con vehículos.



Por ejemplo, en zonas lindantes con el conurbano las mujeres son captadas y luego obligadas a trabajar en venta de drogas y también en sitios como talleres clandestinos de costura.



También indicaron que se registran casos aislados de jóvenes que son acosadas en la calle por hombres a bordo de autos que buscan algún tipo de acercamiento o tomar una foto, pero que no se trata de organizaciones delictivas que tengan por objetivo secuestrar jóvenes.



A esto se suma que en las redes sociales se cuentan hechos reales, pero también -según se dio por probado en algunas investigaciones- hay personas que difunden este tipo de prácticas sólo para generar temor.



Cada hecho es difundido por Facebook, Twitter o Whatsapp y replicado miles de veces, pero en general muy pocos casos terminan siendo denunciados formalmente ante la Policía y una fiscalía.



“Igual hay que investigar todo y hacer que la gente denuncie porque el delito existe y hay que descartar cualquier situación”, indicó una fuente policial consultada.



De hecho, hay zonas de la Capital Federal como la Plaza Houssay donde muchas estudiantes de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) denunciaron públicamente que hubo intentos de secuestros, pero sólo uno de los casos llegó a la Justicia.