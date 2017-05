26/05/2017 - 8:32 | Política / Cristina dijo que puede ser candidata sólo “si es necesario para construir una unidad que reagrupe al campo popular” Herramientas: Compartir: ver más imágenes La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró que el Gobierno de Mauricio Macri cometió "una gran estafa electoral" y convocó a "reagrupar el campo popular", al tiempo que se mostró dispuesta a ser candidata en los próximos comicios legislativos sólo "si es necesario para construir una unidad que reagrupe al campo popular". "No estoy detrás de un cargo. Fui presidenta, diputada y senadora. Si es necesario que sea candidata lo puedo ser, pero sólo para lograr la unidad que permita enfrentar a un Gobierno que cometió una gran estafa electoral”, señalo Cristina en declaraciones a la señal televisiva C5N.



En ese sentido, la ex mandataria evaluó, durante una entrevista que concedió en el Instituto Patria, que la oposición "debe rearmarse para evitar que la situación económica se deteriore aún más", y alertó sobre "el incremento de la violencia que se verifica en las calles".



"Coincido con lo que dijo el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, cuando dijo que 'la inequidad genera violencia'. Es algo que se verifica en las calles con el aumento de la inseguridad y los secuestros express. Creo que la Iglesia tardó bastante en decirlo", observó.



Y en ese sentido, agregó: "Siento que tengo la responsabilidad histórica de pedir que se construya una unidad para revertir esta situación que vivimos".



La ex jefa de Estado entre 2008 y 2015 aseguró que el Estado debe intervenir para que bajen los precios de los alimentos y las tarifas, al tiempo que alertó sobre "la estafa que sufrieron los argentinos en las últimas elecciones"



"La gente creyó gracias al trabajo que llevaron a cabo los medios concentrados. Ese engaño lo vimos en el debate presidencial, donde se dijo incluso que si de devaluaba no se trasladaría a los precios y que no se iban a pagar impuestos a las Ganancias. La gente fue estafada", remarcó.



La ex mandataria tuvo una observación crítica para los legisladores del Frente para la Victoria que acompañaron en el Congreso algunas de las iniciativas del oficialismo, al indicar que "muchos dirigentes no estuvieron a la altura de las circunstancias".



"No quiero hacer nombres, pero hubo dirigentes parlamentarios de nuestro espacio que no estuvieron a la altura de lo que se necesitaba en esta etapa del país. Hay legisladores que no se arrepintieron de votar algunas cosas ¿Para qué lo hicieron?", observó.



Además, Cristina alertó sobre el crecimiento de la deuda externa durante el Gobierno de Cambiemos, y evaluó que esos saldos "se pagarán a la larga con los fondos jubilatorios".



"Este Gobierno endeudó al país en 97 mil millones de dólares, algo que no se registraba desde la última dictadura cívico militar. Hay que investigar ese endeudamiento en el Congreso porque está destinado a financiar la fuga de capitales. Todavía estamos a tiempo de frenar una situación que nos lleve a lo que se vivió durante los años '80 y '90", apuntó.



Cristina aseguró además que el Gobierno controla al Poder Judicial, y que el oficialismo "hay una guerra de bandas para ver quién pone o saca" a determinados magistrados.



"Hay sectores que se enfrentan todos los días sobre cómo se controlan a los jueces. Son disputas en las que intervienen los medios y los servicios de inteligencia. ¿Dónde están los defensores de la república?”, se preguntó con ironía.



También se refirió a la detención de la líder de la organización social Tupac Amarú, detenida por varias causas en Jujuy desde enero del 2016, y calificó a la dirigente como "la primera presa política de Argentina".



"Milagro Sala es la primera presa política de Argentina y me alegro que el Papa Francisco le haya enviado una carta que subí a las redes sociales. Es una situación que va en línea con el fallo de la Corte sobre el 2x1 que fue repudiado por una gran movilización popular", recalcó.



Respecto de los casos de corrupción que envuelven a la empresa constructora Odebrecht, de Brasil --que admitió haber pagado 35 millones de dólares en coimas en Argentina-- señaló que "los socios" de esa firma están ligados al Gobierno de Macri.



"Me gustaría saber a quiénes le pagó Oderbrecht, lo hizo a las empresas como IECSA, del primo del presidente (Angelo Calcaterra), que es la que gracias a un fondo de 35 millones de pesos se encargará del soterramiento del Sarmiento. Y a mí me investigan por unos alquileres y dicen que mi familia y mi gobierno es una asociación ilícita", subrayó. Volver