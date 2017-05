San Fernando conmemoró el “Día de la Patria”

El Intendente Luis Andreotti, junto a funcionarios del departamento Ejecutivo y Legislativo local, realizó el Acto Cívico, en la Plaza Mitre, en el marco de los festejos por el 25 de Mayo. El sábado 27 continuarán las actividades alusivas en la Plaza del Bicentenario con una tarde de música y espectáculos. ver video

El Municipio de San Fernando recordó el 207° Aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 junto a funcionarios locales, entidades intermedias, entre ellos Bomberos Voluntarios, Policía Local, Ex Combatientes de Malvinas, y vecinos.



Luego del acto formal, que se llevó adelante en la Plaza Mitre, ubicada en Madero y Constitución, el Intendente Luis Andreotti expresó: “Este es un homenaje a la Patria y un día muy importante para recordar y agradecer a todos los que hicieron grande a la Argentina. Hoy debemos redoblar esfuerzos, estamos en una situación económica, política y social difícil. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo para que nuestra población tenga una calidad de vida mejor”.



Respecto a la presencia de los Ex Combatientes en cada acto patrio, el Jefe Comunal dijo: “Son parte de la historia viviente y contemporánea que tenemos. En cada uno de los acontecimientos patrios ellos participan. Para nosotros es un orgullo. Siempre tenemos una gran relación”.



Por su parte, el Diputado Provincial Juan Andreotti sostuvo: “Es importante acompañar este tipo de actos y recordar estos días patrios. Por la lluvia no se pudo hacer todo el acto cívico que estaba planeado pero durante toda la semana se fue recordando en las diferentes dependencias del Municipio, por ejemplo en la Unidades de Desarrollo Infantil con los más chiquitos teniendo en cada lugar su acto respectivo. Además pueden ver la ciudad decorada, el Palacio Municipal vestido durante la noche para la ocasión”.



Durante el acto el Intendente Luis Andreotti, integrantes de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando y miembros de Consejo Escolar izaron las banderas Nacional, Provincial y Municipal. Al finalizar, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino recitado por la concejal Ana Hansen.



“Para nosotros son muy importantes estos días que nos recuerdan que tenemos que trabajar unidos para un país que no podemos estar divididos. Los que tenemos responsabilidad ante la sociedad no podemos dar ese mensaje sino que tenemos que dar un mensaje de unión. Argentina va a mejorar si trabajamos entre todos. Desde ese concepto venimos trabajando mucho para que cada día caminemos de la mano”, agregó Juan Andreotti.



Este sábado 27 de mayo, desde las 11 horas, el Municipio realizará el cierre por los festejos del Día de la Patria, en la Plaza del Bicentenario, ubicada en Ruta 202, entre French y Sarratea. Habrá stands, espectáculos, danzas folclóricas y la tradicional marcha de bombos. Y a las 17 horas coronará el show el grupo Orellana Lucca. La entrada es libre y gratuita. Al respecto, Andreotti dijo: “Continuamos con la fiesta folclórica que comienza al mediodía con la feria de artesanías. Y luego durante todo el día se presentarán artistas de San Fernando. Sabemos de por sí que nuestros vecinos en todo acontecimiento de folclore llenan la plaza, así que los esperamos”.