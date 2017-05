Ante Vidal, monseñor Aguer criticó la ley provincial que obliga a hablar de 30 mil desaparecidos

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, asistió hoy a las celebraciones por el 25 de Mayo en la Catedral de La Plata, a cargo del arzobispo local, monseñor Héctor Aguer, quien cuestionó la ley provincial que obliga a hablar de manera oficial de 30 mil desaparecidos.

Vidal asistió acompañada por buena parte de su Gabinete al oficio religioso por el 207 aniversario de la Revolución de Mayo en la Catedral de la Inmaculada Concepción, donde Aguer cuestionó esa ley provincial así como la postura del Gobierno respecto del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el 2x1.



“En la provincia se impuso por ley un número mágico que hay que sostener acerca de las víctimas de la crueldad de la última dictadura”, expresó el dirigente religioso durante la ceremonia en referencia a la ley que aprobó la Legislatura bonaerense recientemente.



Esa nueva normativa, impulsada por la oposición, ordena que en las publicaciones y actos oficiales en los que se haga referencia a la última dictadura, se la mencione como “cívico-militar” y se hable de 30 mil desaparecidos como cifra oficial.



“Me parece que no corresponde a la Legislatura imponer por ley algo que es muy discutido”, sostuvo Aguer luego de la ceremonia.



En este sentido, sostuvo que el tema “es discutido por las personas que han trabajado en tratar de esclarecer esa tragedia espantosa, como Ernesto Sábato o Graciela Fernández Meijide”.



“¿Por qué la ley va a prohibir que alguien diga que fueron 29.999 o que diga que fueron 30.001? No corresponde una ley para eso”, se preguntó.



Por otra parte, cuestionó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, por haber “salido a cuestionar el fallo de la Corte” que avaló la aplicación del beneficio del 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad.



“Creo que es una invasión respecto del otro poder, que no corresponde en una república. No corresponde que el Poder Ejecutivo trate así a la Corte Suprema”, expresó.



A la ceremonia, además de Vidal, asistieron los ministros de Ciencia y Tecnología, Jorge Elustondo; de Salud, Zulma Ortiz; de Desarrollo Social, Santiago López Medrano; de Infraestructura, Roberto Gigante; de Agro Industria, Leonardo Sarquís; y de la Producción, Javier Tizado.



Estuvieron también la secretaria de Legal y Técnica bonaerense, María Fernanda Inza; el secretario de Gobierno, Fabián Perechodnik; el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte Grand; y el intendente local, Julio Garro.