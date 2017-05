Eugenio Burzaco se reunió con vecinos de Tigre

El Secretario de Seguridad de la Nación Eugenio Burzaco y Segundo Cernadas se reunieron con vecinos del Barrio Juan Pablo II en la Localidad de Rincón de Milberg, Tigre.

Allí, los vecinos le contaron al secretario de Seguridad la realidad que sufre el barrio: “acá de noche no se puede salir, te roban a cualquier hora y no sabés si te van a matar por dos pesos, la verdad es que no se para que están las cámaras”. Otro vecino denunció que “nosotros hacemos las denuncias, pero no se ve ningún tipo de patrullaje”



Ante esto, Burzaco destacó el trabajo de la Secretaria de Seguridad: “desde que asumimos hemos atacado y desbaratado a grandes organizaciones delictivas y de narcotraficantes en todo el país. Estamos muy activos en las fronteras y en las rutas. Destinamos unos 7000 efectivos al conurbano y unos 250 agentes de fuerzas nacionales a Tigre. Ahora queremos ir a los barrios a atacar los problemas puntuales, pero eso lo tenemos que hacer con la ayuda de los sistemas de seguridad de cada Municipio; nosotros le ofrecimos tecnología para detectar prófugos, que ya está disponible para los Gobierno locales. Les pedimos que hagan las denuncias y si algún agente en alguna comisaria no se la quiere tomar, comuníquense con nosotros directamente. La verdad es que no sabía que había tantos problemas de Seguridad en Tigre.”



Por su parte, Segundo Cernadas dijo que: “siempre que vamos al Municipio o al Concejo Deliberante con una problemática de Seguridad, nos responden que eso es facultad de Nación y Provincia. Acá Eugenio dejo en claro que tanto Nación y Provincia están bajando las herramientas necesarias para combatir la inseguridad y quienes son los responsables de usar esas herramientas son los propios Gobiernos Municipales.”