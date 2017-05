Finalizan las obras del retén Belgrano Cargas en Vicente López

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, recorrió el final de obra del retén ubicado en el terreno del Ferrocarril Belgrano Cargas (Florida Oeste), a metros de la estación Florida del Belgrano Norte. Una de las obras de mayor magnitud en materia hidráulica en el municipio, que se suma a los otros dos retenes anteriormente creados, de Plaza La Paz y U23.

Luego de recorrer el lugar, el jefe comunal sostuvo que se trata de “una obra muy importante que anunciamos hace poco más de un año, con la gobernadora y varios intendentes cuando se creó el Fondo de Infraestructura Municipal; estuvo en pleno funcionamiento durante el año, y ahora pudimos terminar el proyecto de parquización para que éste no sólo sea un lugar que sirve desde el punto de vista hidráulico, sino que sea un lugar ganado para el uso cotidiano de los vecinos”.



El retén tiene la capacidad de captar más de diez millones de litros de agua de lluvia, y se conecta a la red pluvial, lo que permitirá, a través de un conducto, liberar las aguas de forma programada y permitiendo de esta manera que el vecino de la zona ya no sufra inundaciones. “La idea es que el agua esté el mayor tiempo posible, de modo que permita acumularse y liberar así los conductos. Al estar acumulada, se evita que el agua esté en la vía pública y los hogares”, explicó Mariano Botto, subsecretario de Obras Públicas.



“Lo que estamos haciendo ahora –subrayó Macri– es trabajar en obras que posibiliten desagotar de Panamericana hacia el río, porque, en definitiva, el agua se quedaba acá porque los conductos de esa zona no daban abasto”.



Un grupo de vecinos acompañó al intendente durante la recorrida por el interior del reservorio, un amplio espacio verde del que se podrá hacer uso aquellos días que no llueva. “Recuerdo la época en la que se inundaba; he llegado a tener en casa 40 centímetros de agua, y ver ahora este progreso con este retén y esta plaza nos llena de alegría porque mejora al barrio”, dijo Daniel. Por su parte, Roberto agregó: “Era un lugar imposible de caminar, hoy es un lujo”.



Además, Jorge Macri señaló que “ver transformada lo que era una zona postergada de este barrio en un lugar que se pueda disfrutar es un gran avance, y es un orgullo devolverles tranquilidad a los vecinos, cuando llueva". Respecto a este tipo de obras hidráulicas, explicó que inicialmente se mostraba escéptico sobre su funcionamiento, sin embargo “ya es distinto el vínculo de los vecinos con los retenes. En el primero que hicimos habías muchas dudas; hoy acompañan a lo largo de las obras”.