El Tribunal Supremo español ratificó la condena de Messi por fraude fiscal

El Tribunal Supremo español ratificó hoy la condena de 21 meses de prisión en suspenso al astro argentino Lionel Messi, acusado de tres delitos fiscales, luego de haber desestimado el recurso presentado por el futbolista a la pena que le había impuesto en julio de 2016 la Audiencia de Barcelona, aunque a su padre sí se le rebajó el castigo de 21 a 15 meses.

La condena corresponde a una evasión fiscal de los ejercicios de los años 2007, 2008 y 2009, durante los cuales el capitán del seleccionado de la Argentina no tributó en España los ingresos de 10.100.000 euros que percibió por los derechos de imagen durante ese periodo, según consignaron la agencia EFE y los periódicos AS y El País.



Al padre del futbolista, Jorge Horacio Messi, condenado bajo la figura de "cooperador necesario", el Supremo le rebajó la pena de 21 a 15 meses de cárcel.



La rebaja a Jorge Messi, el padre, obedece a que devolvió a Hacienda parte del dinero defraudado. Este atenuante ya fue aplicado al futbolista por la Audiencia de Barcelona, y ahora el Supremo señala que también debe ser aplicado al padre.



Los considerandos de la resolución aún no han sido divulgados, pero en cualquier caso la pena no implicará el ingreso de los Messi en prisión con casi total seguridad, ya que habitualmente el ingreso a prisión, cuando se trata de condenas inferiores a los dos años, es suspendido por parte del tribunal que firma la sentencia mientras no se incurra en otros delitos.



"Yo nunca miro los contratos, no sé lo que firman, se encarga mi papá", confesaba oportunamente el jugador del Barcelona.