Massa consideró que funcionarios del Gobierno “usan al Estado como si fuera un botín de guerra”

El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, considero esta noche que algunos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri “utilizan el Estado como un botín de guerra”, y reclamó la sanción de una “Ley de Góndolas” para que los supermercados “bajen los precios de los alimentos”.

”Hay una lógica de usar el estado en beneficio de los negocios particulares. Eso es algo que está en varios funcionarios de este gobierno. No existe la idea de un Estado que ayude a la gente; se concibe al Estado como un botín de guerra”, señaló Massa en declaraciones a la señal televisiva C5N.



En ese sentido, afirmó que en el oficialismo “existe una matriz bajo investigación” que incluye cuestiones tales como el “dólar futuro, los bonos de la ANSES y operaciones referidas a las centrales eléctricas”



“Poner a un secretario de Comercio (Miguel Braun) como el que tenemos a cuidar el tema de los precios es como colocar a un zorro en el gallinero. Es una persona vinculada a un supermercado como La Anónima que no comercializa algunos productos con el propósito de favorecer la concentración”, fustigó el legislador.



Massa ponderó la puesta en marcha de la campaña “Bajemos los precios”, lanzada por su espacio en las últimas semanas, y reclamó la sanción de “una Ley de Góndolas y una quita impuestos a los alimentos.



“Esperamos juntar un millón de firmas con la campaña 'Bajemos los Precios'. Queremos una Ley de Góndolas para que en los supermercados estén todas las marcas. Hay que sacar los impuestos en los alimentos e intervenir en la cadena de valor. No puede ser que se grave la comida y no a las mineras”, remarcó.



En cuanto a la cuestión electoral, Massa negó que exista “una fuga de dirigentes” del Frente Renovador hacia el peronismo, y destacó “el crecimiento” que experimenta su espacio “en todo el país”.



“No hay una fuga de dirigentes. Estamos creciendo en todo el país con el acuerdo que hicimos con el Partido GEN de Margarita Stolbizer. No quiero un peronismo que defienda a los dirigentes que tienen causas judiciales. Pretendo un movimiento que trabaje para recuperar la movilidad ascendente. Creo en afirmar las propuestas y los equipos del Frente Renovador”, subrayó.