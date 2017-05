23/05/2017 - 20:41 | Actualidad / Gastronómicos anunció acuerdo salarial: 24% en dos tramos Herramientas: Compartir: El Sindicato de Gastronómicos anunció hoy que cerró su acuerdo paritario con un aumento del 24 por ciento, que se abonará en dos tramos y que no incluye cláusula gatillo. El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Dante Camaño, indicó en declaraciones a NA que el aumento mínimo será del 24% ya que en otros casos el incremento llegará al 25 y al 26%.



Sucede que el arreglo establece un 12% de aumento a partir de julio y el 12 restante en diciembre, pero incluye también dos sumas fijas de 1.000 pesos cada una que se abonarán en junio y julio próximos.



El gremio que tiene como máximo referente al dirigente Luis Barrionuevo dejó así de lado los convenios salariales semestrales, como habían firmado el año pasado, ya que estiman que la inflación de este año cerraría en torno a la cifra que acordaron, por lo cual no habría necesidad de desdoblarla.



El porcentaje firmado se encuentra unos puntos por encima de la pauta del 20 por ciento que maneja el Gobierno, y por la cual firmaron otros sindicatos, como UPCN, la UOCRA, Comercio y Estaciones de Servicio.



Consultado por NA sobre la ausencia de la cláusula gatillo que incluyeron los gremios mencionados, Camaño le restó importancia: "Nosotros, a diferencia de otros sindicatos que no tienen idea sobre la estructura de costos de lo que producen, sabemos cuanto vale una milanesa y a cuanto la vendemos, por lo tanto sabemos bien cuanto le podemos pedir a los patrones", remarcó al dar por sentado que el sector no tendría margen para pagar más del 25 de suba.



Pese al anuncio del gremio, voceros del Ministerio de Trabajo negaron a NA que el acuerdo de los Gastronómicos ya esté sellado y señalaron que aún no se homologó en la cartera laboral. Volver