23/05/2017 - 20:39 | Economia / La provincia de Buenos Aires colocó bonos por $ 15.182 millones, la mayor emisión de su historia Herramientas: Compartir: El Ministerio de Economía bonaerense realizó hoy una emisión de títulos públicos en pesos bajo legislación argentina por un monto de $ 15.182,4 millones (equivalentes a U$S 951,5 millones), la mayor de la historia bonaerense. Con un margen de 383 puntos básicos sobre la tasas Badlar, el título ofrecido -a 5 años de plazo- amortiza íntegramente a su vencimiento y paga intereses en forma trimestral, con un cupón mínimo de 15% anual.



La emisión contó con una amplia participación de inversores locales y de cuentas del exterior, recibiéndose ofertas por un total de $ 18.426,3 millones (equivalentes a U$S 1.154,9 millones).



El monto emitido es el más importante realizado en moneda doméstica por la provincia de Buenos Aires a lo largo de toda su historia y también el más significativo llevado adelante por un Estado subnacional en la Argentina.



Dado su relevante volumen esta colocación servirá como referencia ineludible en el mercado local de capitales y permitirá a la Provincia continuar la construcción de una curva de rendimientos en pesos.



Asimismo, contribuirá de manera decidida a diversificar las fuentes de financiamiento de la Provincia, mejorando el perfil por monedas de sus obligaciones financieras, indicó el gobierno bonaerense.



"Hace 18 meses no teníamos para aguinaldos. Hoy la discusión es qué obras hacemos. Como los inversores y los ahorristas le prestan al futuro, y no al pasado, hoy nuevamente accedimos al crédito a tasas muy competitivas, en moneda local y bajo ley argentina. Esto nos va a permitir continuar un plan de obras que este año supera el 8% del presupuesto, cuando en 2015 apenas pasaba el 3%", sostuvo Hernán Lacunza, ministro de Economía bonaerense.



Luego de una primera emisión en el mercado internacional por un total de U$S 1.500 millones a principios de febrero, con esta colocación la administración de María Eugenia Vidal lleva realizadas aproximadamente las tres cuartas partes del programa financiero previsto para todo 2017.



Tal como ha venido ocurriendo desde inicios de la gestión, a fines de 2015, los fondos captados a través del mercado de capitales permitirán financiar el esfuerzo de inversión pública y la recuperación de la infraestructura económica y social de la Provincia, con vistas a mejorar el bienestar de sus habitantes y las condiciones productivas de las firmas bonaerenses.