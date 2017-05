Los hospitales públicos bonaerenses recibirán por anticipado el pago de la atención a los afiliados del PAMI

Los hospitales públicos bonaerenses recibirán de manera anticipada los recursos económicos para la atención de los afiliados al PAMI, con el objetivo de otorgar “previsibilidad” en los pagos a los centros asistenciales, según se anuncio oficialmente.



La ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz y el director ejecutivo del PAMI, Sergio Cassinotti, presentaron hoy en el SUM de la casa de gobierno, las características del nuevo contrato de prestaciones.



“Se cambia el sistema a un sistema mixto. De acuerdo a la población que pertenece a PAMI se estima el monto que debería recibir el Hospital por la atención de esa persona y esa cápita la recibe el nosocomio por lo que no es contra la prestación”, explicó hoy la titular de la cartera de salud bonaerense, Zulma Ortiz.



La funcionaria, amplio que este sistema “le otorga un flujo financiero y económico al Hospital lo que mejorará el sistema de pagos”.



Respecto al convenio que firman los Hospitales, la ministra aseguró que “este mecanismo llevará tranquilidad a los intendentes y secretarios de salud locales garantizando la cobertura y el uso óptimo de los recursos”.



Por su parte, Cassinoti manifestó que el objetivo “es tratar de controlar un poco el gasto, de ser previsibles en los pagos para que no haya dificultades como las que hubo en los últimos tiempos”.



“La cápita sirve para transparentar el gasto de la prestación”, afirmó durante la reunión el titular de la obra social.



“No se trata de perjudicar el hospital público, la idea es que cobren el recurso de manera previsible y no anden penando hasta que cobran por el servicio prestado”, sostuvo el titular del PAMI.