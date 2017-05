Alfredo Cáceres “El docente que quedó en el curso mientras el alumno disparaba está muy traumatizado”

El secretario de Suteba, Alfredo Cáceres, brindó más detalles del episodio ocurrido esta tarde en una escuela en Troncos del Talar del partido bonaerense de Tigre, donde un alumno realizó varios disparos con un arma de fuego luego de mantener una discusión con un compañero.

Sobre el episodio Cáceres aseguró que "el joven entró al curso luego de forcejear a la entrada y de empujar al portero. Cuando entró al aula le apuntó con el arma a un compañero, que le gritó 'soy yo al que buscás, matame a mí', y le disparó dos veces. Afortunadamente no logró asestarle ninguno"



Cáceres, dijo además que la directora y el preceptor estaban presentes en el momento de los disparos y que "se arrojaron al piso para refugiarse, fue una situación de mucha tensión tanto para la escuela secundaria como la primaria que estaban en el piso de abajo, y que comparten edificio".



"Mañana no va a haber clases normales. Se va a hacer una jornada de aprendizaje sobre lo ocurrido. El docente que quedó en el curso mientras el alumno disparaba está muy traumatizado", detalló.



Cáceres agregó que "el profesor del curso nos contó que, a la salida, el alumno apuntó contra otras dos personas que estaban trabajando en una obra en la escuela y disparó otros tres tiros ahí".



"Como docentes conocemos la situación de vulnerabilidad de estos jóvenes. Está claro que este ha sido un error grave y que el chico debe hacerse cargo de sus actos, pero la salida es a través de la educación y no de las acciones punitivas", precisó.

Indicó además que "estamos muy preocupados por esta situación y pretendemos una respuesta integral al problema, que no pase por una cuestión sancionatoria, sino más bien de dar lugar a oportunidades"



Voceros del Ministerio de Educación bonaerense conformaron los hechos y aseguraron que el ministro Alejandro Finocchiaro se puso en contacto con su par de seguridad Cristian Ritondo.



"Es todo muy preliminar, para mañana está previsto que vayan la inspectora del área, la del distrito y un gabinete psicopedagógico para contener a los docentes y alumnos que en estos casos están muy afectados. Hay un fuerte desembarco de los equipos mañana en la escuela para contener a la comunidad educativa", detallaron finalmente.



La causa fue caratulada como tentativa de doble homicidio y se encuentra en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de General Pacheco. El fiscal de turno es el doctor Marcelo Lloret.