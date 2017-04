Vidal creó la Oficina de Fortalecimiento Institucional para avanzar contra la corrupción

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, junto al ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, anunció hoy la creación de la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI), para avanzar contra la corrupción, que estará a cargo de Luis María Ferella.

La mandataria provincial ratificó su voluntad de “corregir un Estado que convivió con las mafias, que miró para otro lado y que no las combatió durante mucho tiempo”.



Según se anunció, la nueva oficina implementará mecanismos de prevención y control para transparentar la gestión del Estado bonaerense.



Durante un acto realizado en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de Gobierno provincial, Vidal sostuvo que “cuando hay corrupción en el gobierno hay mucho más que un delito, hay recursos, dinero de los vecinos que se va a otro lado”.



A su entender, “la transparencia tiene que ser un eje para garantizar que los recursos lleguen a dónde de verdad se necesitan y no se desvíen por el camino”.



“Es parte de nuestra lucha contra las mafias que están adentro y fuera del Estado”, sostuvo la gobernadora en la conferencia que encabezó para presentar la nueva repartición pública.



Y agregó: “A los vecinos de la provincia les digo que ésta es una pelea que no se agota en una denuncia de corrupción espectacular, una purga de la policía o el sistema penitenciario.



Acá se trata de dar la pelea todos los días, muchas veces en silencio, con muchas medidas que vayan corrigiendo un Estado que convivió con las mafias, que miró para otro lado, que no las combatió durante mucho tiempo”.



La OFI funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y a través de ella se implementarán mecanismos de prevención y control que permitan transparentar la gestión dentro del Gobierno, según se detalló.



La oficina tendrá dos objetivos fundamentales, por un lado, avanzará en la generación y promoción de un marco normativo en materia de transparencia, ética pública, conflicto de intereses y lucha contra la corrupción que permita dar un marco institucional para prevenir y disuadir prácticas nocivas.



Por otro, creará el marco normativo que contempla un Decreto de Ética Pública, que regula conflictos de intereses, régimen de obsequios e incompatibilidades; y dos nuevos proyectos: uno de Declaraciones Juradas y una Resolución Reglamentaria, con software informático.



También se prevé habilitar el primer canal de denuncias sobre presuntos hechos de corrupción o actos contrarios a la ética pública en el Poder Ejecutivo de la Provincia.