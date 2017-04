25/04/2017 - 8:18 | Policiales / Tras el pedido de detención de Campagnoli, Potocar asegura que “no” teme ir preso. fiscal no tiene “ninguna” prueba, dice Herramientas: Compartir: El suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, el comisario José Pedro Potocar, aseguró hoy que “no” teme ir preso tras el pedido de detención en su contra del fiscal José María Campagnoli por supuesta corrupción y argumentó que el funcionario judicial no tiene “absolutamente ninguna” prueba en su contra, al defender su inocencia. “¿Por qué me van a acusar de coimero?”, se preguntó Potocar cuando por radio La Red se le recordó que se le imputa ser uno de los líderes de una asociación ilícita que exigía dinero a comerciantes y “trapitos” a cambio de protección.



El jefe policial, al ser consultado sobre si temía quedar detenido tras el pedido de ayer detención de Campagnoli, contestó que "no", aunque reconoció que "es una posibilidad" si la Justicia interpreta que él puede "poner en riesgo la investigación" u "obstaculizar la marcha de lo que se está llevándose a cabo".