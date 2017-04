Navarro confirmó que el Movimiento Evita apoyará la candidatura de Randazzo y pidió interna en el peronismo

El líder del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, confirmó hoy que ese sector "absolutamente" apoyará la candidatura a senador de Florencio Randazzo, que "pronto" se hará pública, y reclamó que haya "internas" con todos los sectores del peronismo.

"Vemos con mucho entusiasmo lo que nos ha planteado en reserva, y que seguramente pronto lo va a hacer público, Florencio Randazzo de ser candidato a senador", expresó el diputado bonaerense, que respondió "absolutamente" cuando se le repreguntó sobre si eso significaba que ya había decidido apoyar la postulación del ex ministro del Interior del gobierno de Cristina Fernández.



En declaraciones a Radio 10, Navarro reclamó además que todos los sectores del justicialismo compitan en las PASO en la provincia de Buenos Aires porque "el adversario no está dentro del peronismo, del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, el adversario es (Mauricio) Macri, su ajuste, el empobrecimiento".



"Lo que queremos es tener la mayoría más diversa. No alcanza con el kirchnerismo para ganarle a Macri, ni siquiera con el peronismo. Se requieren de otros sectores, agrandar la política. Hoy la política está achicada, no está visualizada por nuestro pueblo. Por eso creemos que lo mejor es que se vote, previo debate de ideas", añadió.



Navarro se suma así a otros dirigentes cercanos al kirchnerismo que ya mostraron públicamente su apoyo a una posible candidatura de Randazzo, como el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.



"En este momento, más que analizar qué hicimos y qué dejamos de hacer, hay que tener bien claro qué es lo que nos toca ahora, a pocos meses de una elección. Hay que frenar a Macri, hay que ganarle política y electoralmente al ajuste y al empobrecimiento. Y creemos que para eso se requiere un profundo debate de ideas y acceder a una primaria, donde podamos elegir a partir del concurso del pueblo y no de 50 dirigentes", añadió Navarro.