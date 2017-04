Tigre cayó en su visita a Colón

Tigre volvió a perder ésta noche en Santa Fe por 2-1 ante Colón que logró su sexta victoria consecutiva y quedó a seis puntos del líder, Boca Juniors, en el cierre de la vigésima primera fecha del torneo de Primera División.



El uruguayo Diego Vera puso en ventaja al local a los 27 minutos del primer tiempo, a los 2 del segundo restableció la paridad Ramón Miérez, y a los 15, Nicolás Leguizamón marcó el gol del triunfo "Sabalero", que se ilusiona además con ingresar a la Copa Libertadores 2018.



Colón afrontó más de la mitad del partido en inferioridad numérica porque a los 39 minutos de la etapa inicial fue expulsado Lucas Ceballos.



El partido tuvo un arranque frenético y en un par de minutos ambos generaron sus primeras aproximaciones.

La apertura del marcador se produjo a los 27, cuando los dirigidos por Eduardo Domínguez dominaban el desarrollo, en una jugada de pelota parada.



El balón cayó en el área visitante y luego de un desvío en el camino apareció en soledad Vera para empujarla al fondo de la red y estampar el 1-0.



El cotejo se complicó con la expulsión directa de Ceballos, a causa de una infracción riesgosa para el rival.



Inmediatamente después, un problema en la iluminación del estadio interrumpió el juego durante ocho minutos.



Tigre buscaba el empate con mucha voluntad y aunque no podía construir circuitos de juego, lo consiguió dos minutos después de la reanudación, en un ataque directo.



Facundo Sava hizo cambios en el descanso y uno de los ingresados, el juvenil Miérez se valió de un pase largo para anotar con un potente derechazo.



Pese a todo, el empuje de los hinchas rojinegros y la necesidad de seguir sumando le dieron a Colón el impulso necesario para convertir el gol que le daría las tres unidades.



Un nuevo envío aéreo llegó sobre el área visitante y tras otro desvío encontró la solitaria aparición de Leguizamón, quien con sólo empujarla desencadenó la euforia de su gente.



El cotejo no daba respiro y los de Victoria estuvieron a punto de conseguir otro gol a los 23, pero el disparo de Emiliano Ellacópulos, desde inmejorable posición, pasó por arriba del travesaño.



La última posibilidad radicó en un remate de cabeza de Miérez que esta vez encontró una sólida respuesta de Broun.

En la próxima fecha, Colón visitará a Sarmiento y Tigre recibirá a Banfield.



Síntesis:

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortíz, Clemente Rodríguez; Facundo Pereyra, Pablo Ledesma, Gerómimo Poblete, Iván Torres; Nicolás Leguizamón y Diego Vera. Director técnico: Eduardo Domínguez.



Tigre: Nélson Ibáñez; Martín Galmarini, Erik Godoy, Paulo Lima, Diego Sosa; Agustín Cardozo, Lucas Menossi; Alexis Castro, Diego Morales, Sebastián Rincón; y Carlos Luna. Director técnico: Facundo Sava.



Gol en el primer tiempo: a los 27 minutos, Vera (C). Goles en el segundo tiempo: a los 2, Miérez (T), y a los 15, Leguizamón (C).



Cambio en el primer tiempo: a los 48, Luis Garnier (C) por Pereyra. Cambios en el segundo tiempo: desde la reanudación, Emiliano Ellacópulos (T) por Cardozo y Ramón Miérez (T) por Rincón; a los 17, Christian Bernardi (C) por Leguizamón; a los 29, Adrián Bastía (C) por Ledesma, y a los 33, Oliver Benítez (T) por Lima.



Incidencias en el primer tiempo: a los 39, fue expulsado Ceballos (C), y a los 40 se interrumpió el juego por ocho minutos por un corte de luz.



Arbitro: Hernán Mastrángelo.



Estadio: Estanislao López, Santa Fe.