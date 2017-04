Scioli advirtió que si se impone el oficialismo “puede venir la segunda etapa del ajuste”

El exgobernador Daniel Scioli afirmó que si el oficialismo se impone en las próximas elecciones legislativas “puede venir la segunda etapa del ajuste”.



“Una vez ya lo advertí y lamentablemente tenía razón, era el ajuste que se venía; lo que más me preocupa ahora, y no quiero que vuelvan a decir que tenía razón, es que puede venir la segunda etapa del ajuste”, afirmó Scioli.



El dirigente justicialista sostuvo que “los propios funcionarios de Economía lo acaban de decir en Washington, que van a profundizar este programa económico”.



En declaraciones al canal C5N, el exmandatario provincial advirtió: “el Gobierno va a aumentar el transporte, va a haber recortes en la educación pública, va a seguir esta lógica de abrir las importaciones y aumentar las tasas de interés para bajar la inflación como sea”.



Scioli pidió que “el Gobierno trabaje en reorientar sus políticas fijando otras prioridades” porque, según evaluó, “hay que fortalecer el mercado interno, atender a los jubilados y las paritarias no pueden seguir quedando por debajo de la inflación”.



Tras señalar que “el primer gran objetivo debe ser el empleo”, indicó que “hay que promover la industria nacional, la defensa del trabajo argentino, con un sistema financiero integrado al mundo de la producción y el empleo, pero le pido fundamentalmente al Gobierno que garantice armonía y concordia, ya que en todo momento el mensaje es de revanchismo y bronca”.



El ex candidato presidencial advirtió también a los gobernadores” que “la próxima etapa del ajuste va a incluir muy brutalmente a las provincias y después se va a trasladar a los municipios, porque en términos reales, la baja de la actividad económica y al haberles sacado las retenciones, cada vez reciben menos recursos, entonces se busca que la variable de ajuste sean los trabajadores”.



“Era absolutamente innecesario poner a la Argentina en esta agenda de conflicto tras conflicto y ajuste tras ajuste”, remarcó.