En San Isidro se conmemoró el “Día Mundial de las Buenas Acciones”

El Grupo Scouts de Argentina organizó un evento en el Paseo de Bicicletas en el que distintas ONG mostraron a la comunidad la labor que llevan adelante diariamente. El intendente Posse participó de la iniciativa.

Ayer por la mañana, en el Paseo de Bicicletas de San Isidro se conmemoró el “Día Mundial de las Buenas Acciones”.



El intendente Gustavo Posse participó de la iniciativa, organizada por el Grupo Scouts de Argentina, que tuvo como objetivo buscar colaboradores y mostrar a los vecinos la labor que llevan adelante diferentes ONG que buscan generar un progreso social.



“Acompañamos a las ONG que ayudan a la comunidad y trabajan constantemente para que exista una sociedad más justa, equitativa y educada en valores. Me alegra ver lo que se está realizando en este día especial para todos”, remarcó Posse.



A su lado, Viviam Perrone, de la Asociación Civil Madres del Dolor contó que esa entidad está organizando una campaña para concientizar a los conductores respecto a la importancia de disminuir la velocidad, al momento de manejar.



“Bajar un cinco por ciento la velocidad al conducir reduce en un 30 por ciento las muertes viales. Por eso agradecemos que San Isidro nos brinde este espacio para poder transmitir nuestro mensaje”, destacó Perrone.



Marcos Crisistelli, de Scouts Argentina, explicó que la idea principal del evento consistió en que la comunidad de San Isidro sepa que hay muchas ONG que trabajan con problemáticas poco conocidas y que “cualquier granito de arena que las personas aporten ayuda mucho a la causa”.



“Esta iniciativa es muy importante para que se conozca lo que hacen las ONG. No me cabe duda que el acompañamiento entre todos es fundamental y logra que se realicen muchos proyectos importantes”, concluyó Arturo Villagra, integrante del Rotary Club de Martínez.