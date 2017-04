Pequeños productores regalaron 20 toneladas de verduras en Plaza de Mayo y marcharon hacia el congreso

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UIT) protestó hoy frente a la Casa Rosada con la entrega de unos 20.000 kilos de verdura a los transeúntes en reclamo de medidas que protejan al sector y, después, unas cinco mil personas marcharon hacia el Congreso.

En medio de lechones, ovejas, gallinas, y productores a caballo, Elías Amador quien ayudaba a sostener una larga bandera de la UIT, dialogó con NA y dijo que provenía del cordón frutihortícola de La Plata.



“Nosotros en septiembre pasado presentamos una Ley de Acceso a la Tierra y no se ha movido, mientras tanto afrontamos costos muy altos, los alquileres por las nubes, la luz también alta la tarifa y no hay una respuesta concreta del Gobierno ni de los legisladores”, dijo.



Amador confirmó que el líder de la Unión es Nahuel Levalle, que había ido este mediodía con otros dirigentes “a la Casa Rosada, pero les cerraron los puertas; no les dijeron nada, no los atendieron”.



Los productores repartieron tomate, morrón, lechuga, zapallitos y acelga entre otros vegetales. También estaban presentes floricultores de la zona y gente que se sumó desde “Santiago del Estero, Jujuy y Mardel Plata, entre otros”.



“Salimos de La Plata en micro, éramos mucha gente, traíamos cada uno bolsas cargadas con cinco y seis kilos de verdura para repartir”, indicó el productor a NA.



A los reclamos de que el Gobierno brinde protección al trabajo y apoyo para el fortalecimiento de la producción y la comercialización en la crisis dura que atraviesan, “se sumaron los chancheros y los productores de ovejas y gallinas; todos los pequeños que trabajamos en el campo estamos aquí”, sostuvo.



De San Vicente (Rutas 16 y 58) y Glew concurrieron con trailers que portaban caballos que después montaron y se sumaron a la protesta unos seis jinetes.



Omar Emilio Heredia de San Vicente, uno de ellos, expresó a NA que “estamos ahorcados en la producción, no tenemos precio”.



Entre los carteles se podía leer “Asociación Platense de Horticultores Independientes. Comunidad boliviana” y “Cooperativa Nueva Esperanza” y así con tambores y bombos, sus integrantes marcharon desde la Plaza de Mayo al Congreso, con una fuerte presencia de chicos.



En una esquina, cargadas con varias bolsas, Margarita Rojas y Mary Aranda, bolivianas de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, llevaban verduras para repartir entre los vecinos “porque hay que compartir” y así le dieron lechuga y acelga a Rosa, del barrio de Balvanera que pasaba por la plaza con su marido.



Entre los pedidos ante el Gobierno se destaca el avance del proyecto de ley presentado en septiembre del año pasado para el acceso a la tierra por parte de pequeños productores agrícolas.



También figura la creación de una Ley de Emergencia por las Economías Regionales; la total suspensión de desalojos de campesinos de sus tierras; y la inmediata reglamentación y asignación de presupuesto para la Ley de Agricultura Familiar.



La última protesta con esta modalidad había sido el 23 de diciembre pasado cuando pequeños productores hortícolas protagonizaron un “verdurazo” en el porteño barrio de Constitución al regalar 15 mil kilos de hortalizas en la esquina de Brasil y Hornos.



El 14 septiembre de 2016 familias enroladas en la Unión de Trabajadores de la Tierra habían entregado también 20 toneladas de verdura en protesta contra las políticas públicas y en defensa de las economías regionales.

En ese momento, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, les recomendó irse a vender sus productos a la “feria”.