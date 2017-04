Se presentó en el HCD la planificación anual de actividades para la Red de Murgas

El Municipio presentó la Planificación de actividades 2017 para las murgas sanfernandinas, que incluyen, entre otras, seguimiento y control pediátrico, odontológico y oftalmológico para los chicos, talleres, charlas de prevención de incendios y accidentes, y de salud y violencia familiar.

En las instalaciones del Concejo Deliberante, se llevó a cabo una reunión entre representantes de las murgas y funcionarios municipales para presentar la Planificación de actividades 2017, para llegar a todos los barrios con distintos programas.



El Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, presente en la actividad, destacó: “Estamos empezando el trabajo del año con los directores de las murgas, que en todos estos años dio muy buenos frutos; valió la pena el esfuerzo que hicimos juntos entre Municipio, directores de murga, y vecinos. Sirvió muchísimo llevar a los chicos de las murgas a control odontológico y oftalmológico; juntar botellas para reciclar y cambiarlas por instrumentos, y las charlas de medio ambiente en los distintos barrios”.



“Es un trabajo en conjunto que se va logrando de a poquito, y eso es motivo de orgullo porque para el Estado municipal es muy importante apoyar a la cultura popular y murguera. Para nosotros, tener en cada barrio vecinos que se hacen cargo de 100, 150 personas, no tiene precio, porque de otra manera no podríamos hacerlo. Un nuevo año comenzó; a trabajar fuerte cada director, cada murga, felicitándolos por el trabajo consolidado en estos seis años”, finalizó Santiago Aparicio.



El Presidente de ‘Murgas en Red', Marcelo García, expresó: “Las murgas año a año siempre estamos superándonos. La gestión Andreotti de San Fernando Municipio invierte muchísimo en todos estos programas, que son la parte de las murgas que no se ve: llevar los chicos a controles de salud, oftalmológico y odontológico, y hacer reciclaje”.



Y finalizó: “Ya estamos trabajando en el armado de instrumentos, de espaldares, en conseguir recursos para el Gran Corso Familiar de 2018. Y el agradecimiento total al Municipio que siempre nos da la oportunidad de estar yendo por más”.



En cuanto a los murgueros, Hernán “Nano” Ocampo, de “Pasión Murguera”, dijo: “Ha sido un trabajo en conjunto arduo, buenísimo, con los temas odontológico y reciclaje. Charlamos con los directores murgueros y tratamos que salga lo mejor posible, esa es la idea. Espectacular todo. Ojalá que el 2017 sea bueno, estamos todos juntos para eso, cuanto más hermanados estamos todos los murgueros mucho mejor, porque nos ayuda un montonazo”.



Marcos, de “Reencontrando Sentimientos”, agregó: “El 2016 estuvo buenísimo, con la ayuda por subsidios del Municipio a través de la Red de Murgas; el reciclaje, la charla de prevención de incendios, también el control de los chicos con odontología, oftalmología es muy bueno. Las expectativas para 2017 son las mejores, más allá de seguir con estas charlas mes a mes, concientizando a la gente con la prevención de incendios, el reciclaje; eso es muy bueno. Y ni hablar del Corso para nosotros los murgueros, el más lindo y grande de la Provincia”.



Flavia, referente de “Munyinga”, cerró diciendo: “El balance es excelente, recibimos todo el apoyo que necesitamos del Municipio, se trabajó muy bien en la red, y gracias a todo lo que se logró, podemos decir hoy que es un orgullo ser parte de la Red. Las expectativas para esta año también son excelentes, el apoyo del Municipio es increíble, y cada vez se supera. Estoy muy pero muy orgullosa de ser parte de esto tan lindo que es un placer para nosotros”.



Estuvieron presentes, además, el Secretario del HCD, Juan Colombatto; el Director de Ceremonial y Presidente de la Comisión de Carnaval, Néstor Torchia; los Directores de Medio Ambiente, Gabriel Tato, y de Salud Pública, Marcelo Campos; miembros del Departamento Ejecutivo y concejales.