24/04/2017 - 14:09 | Política / Julio Zamora: "Massa quiere un país que mire al futuro y no al pasado"

Durante una entrevista televisiva, el intendente de Tigre elogió a Sergio Massa, cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional, destacó los resultados del sistema de seguridad de Tigre y volvió a responderle a Elisa Carrió por sus denuncias que vinculan a Nordelta con el narcotráfico.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, elogió la figura del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, al afirmar que “es uno de los mejores dirigentes que tiene el país, porque encabeza un equipo de trabajo con ideas y un proyecto para la Argentina”. El jefe comunal también adelantó los próximos movimientos políticos de Massa: “En poco tiempo más Sergio va a dar conocer cuál es su visión de la Argentina, que no tiene que ver con un River-Boca, sino con encontrarnos los argentinos en un proyecto de país que mire al futuro y no al pasado”.



En declaraciones periodísticas al canal C5N, Zamora cuestionó al gobierno de Mauricio Macri por su incapacidad para solucionar los problemas de la economía del país: “fue un año de mucho sufrimiento para los trabajadores, para las amas de casa. Hubo una gran pérdida del poder adquisitivo, tarifazos, inflación y devaluación, lo que ha perjudicado la economía familiar de millones de hogares argentinos”. El intendente de Tigre agregó que “hay que dejar de pensar en qué hizo el gobierno anterior. Esta administración lleva un año y medio y tuvo el tiempo suficiente para poder mostrar su gestión, pero lamentablemente estamos en una situación mucho peor que la que heredamos”.



El jefe comunal volvió a criticar a la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, quien en recientes declaraciones vinculó a Nordelta con el narcotráfico: “No se puede estigmatizar a vecinos de Tigre solo por el hecho de vivir en barrios de medianos y altos ingresos, de la misma manera que no se puede estigmatizar a ciudadanos que viven en barrios humildes. Eso tiene que ver con el fascismo, y no una cultura democrática”. Zamora agregó que “Carrió es representante de Cambiemos, espacio que dice promover el diálogo y la unidad, pero en realidad es una denunciadora serial, que habla mal y sin fundamentos hasta de los dirigentes de su partido. En Nordelta viven miles de personas de bien. Le pedimos a Carrió que, con las pruebas que tenga en su poder, haga las denuncias en la Justicia”.



Por último, el intendente destacó los logros en materia de seguridad ciudadana alcanzados en su distrito. “Tigre tiene índices de seguridad aceptables. Contamos con herramientas importantes que a lo largo de estos 10 años, primero con la gestión de Sergio Massa y luego con la mía, nos han permitido fortalecer nuestro sistema de seguridad con tecnología y recursos humanos. Intendentes y dirigentes de otros países vienen a ver nuestra experiencia y nosotros la mostramos sin problema”, finalizó Zamora. Volver