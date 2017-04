San Fernando lanzó el torneo de su Liga Municipal de Fútbol Infantil

El colorido lanzamiento fue realizado en las instalaciones del Polideportivo N° 1, con una gran concurrencia de padres y familiares. Hay 1.800 niños inscriptos de entre 7 y 8 años de 19 instituciones, divididos en 8 categorías. El cierre de la Liga, que cada año es un éxito creciente, se realizará en noviembre.



El Polideportivo N° 1 del Municipio y un clima ideal fue el marco en donde se disputaron los primeros partidos correspondientes al torneo 2017 de la Liga Infantil de Fútbol de San Fernando.



El Director de Torneos de la Comuna, Pablo Rubio, dijo: “En esta Liga participan equipos de barrio de todo San Fernando; son 19 instituciones -este año se sumó el Club Piñeiro- con un total de 1800 inscriptos, con 8 categorías cada uno. Cada club, sea como local o visitante, juega a lo largo de todo el año. Estos chicos son de las categorías 2009 y 2010, de 7 y 8 años, a los que su familia acompaña domingo a domingo junto con los delegados que hacen un gran trabajo a nivel social, conteniéndolos, ayudándolos a que estén en los clubes y no en la calle; que es parte de lo que nosotros también hacemos por intermedio de ellos”.



Rubio también destacó que la participación en el torneo de los chicos requiere un control de salud con electrocardiograma y radiografías, que se hacen en la nueva Unidad de Diagnóstico N° 27, y luego los ve un médico pediatra, que los autoriza a participar; si no pueden por cualquier patología o problemática que tengan, se los manda a una interconsulta. “Esto nos pone muy contentos, porque sabemos que cada chico que juega acá no corre riesgos de salud”, finalizó.



Y agregó, en cuanto a los hechos de público conocimiento de violencia en el fútbol y en ligas infantiles: “Quisimos hacer hoy una fiesta, para que los chicos se diviertan, y que no sucedan cosas violentas como las que hemos visto en los medios. Los padres que nos acompañan tienen que pensar que los chicos vienen acá a hacer deporte y pasarla bien. Intentamos que se mezclen con los jugadores de otros equipos y conversen, y se den cuenta que lo que pasó fue algo que no tiene nada que ver con el deporte; a eso es lo que apuntamos desde el Municipio”.



Además de los Polideportivos, en los últimos dos años el Municipio hizo canchas de material sintético donde antes había canchas de tierra, mediante el programa ‘Tu Barrio Juega', lo que disparó la demanda de los equipos para participar de la Liga. “San Fernando está aportando mucho para que los chicos puedan crecer en un ambiente cordial, ameno y que puedan desarrollar el deporte que más les guste. Todos sueñan en ser jugadores de Primera División y nadie les quita el sueño a esta edad. Lo principal a nivel social es que los chicos estén contenidos por los padres y por los entrenadores, y que pasen un grato momento juntos”, concluyó Rubio, quien adelantó que en noviembre se hará el gran cierre en el gimnasio del Poli 1, con entrega de premios.



Además, se entregaron bolsones con material deportivo a los distintos clubes participantes. Y también estuvo presente en el Poli 1 la Directora de Deportes del Municipio, Ana Aused.