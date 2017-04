Se realizó en San Fernando una “Milonga a Cielo Abierto”

La actividad, libre y gratuita, muy esperada por bailarines locales y vecinos, tuvo lugar en la plaza San Martín, y contó con una pista abierta para bailar. Además, se realizó una clase con profesores y alumnos de los talleres municipales.

Con el objetivo de generar un espacio libre y gratuito para todos los vecinos que gustan de bailar tango, el Municipio organizó una “Milonga a Cielo Abierto” en la Plaza San Martín.



Desafiando al día frío y nublado, los vecinos se acercaron a la céntrica plaza para disfrutar una tarde a puro tango, con pista libre para bailar. De la actividad participaron también profesores y alumnos de los talleres municipales.



El Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, quien estuvo presente en la actividad, destacó: “Estamos contentos por poder disfrutar otro fin de semana de una fiesta popular, cultural, organizada por el Municipio. Al igual que el año pasado, se realizará durante todo este año en distintas plazas”.



Y agregó: “El fin de semana pasado fue el turno del folclore, y mañana a partir de las 15 horas en la plaza Manuel Belgrano (Cordero y French) tendremos un festival de cumbia. De alguna manera, los vecinos pueden disfrutar de un lindo evento gratuito en un espacio público, dándole contenido a los distintos lugares con la participación de artistas de San Fernando”.



En cuanto a los vecinos, Agustín, de San Fernando, cuyos favoritos son el cantor Hugo del Carril y la orquesta de Carlos Di Sarli, destacó: “Esperaba hace rato algo así, porque es importante juntar a la gente y que se vaya brindando. Esto es una buena base para eso. El tango me gusta mucho, y espero que todos puedan disfrutarlo hoy”.



Cira, una vecina a la que le gusta el tango y se detuvo a mirar, dijo: “La verdad que me parece muy interesante, muy buena opción. No se bailar; me falta animarme para ir a aprender en algún Centro Cultural”.



Tere, profesora de Tango, resaltó: “Esto lo esperábamos hace rato, y al final se pudo lograr la milonga en las plazas al aire libre para que disfruten todos los vecinos y quien se quiera acercar. Es fácil aprender a bailar tango; el que no sabe, aprende igual”.



Una vecina de Pacheco, Rosa, para quien bailar tango es una pasión, afirmó: “Es sensacional, bárbaro, porque la gente necesita realmente salir. El tango se tiene que promover”.



Y Mónica, de Virreyes, que concurrió con su pareja Jorge, destacó: “Estoy muy contenta por los profesores que tenemos, se merecen armar una milonga acá que seguramente será un éxito con muy buena respuesta”.



Estuvo presente, además, la Directora de Deportes del Municipio, Ana Aused.